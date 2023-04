Αθλητικά

ΑΕΚ - Άρης: Οι Πολωνοί διαιτητές έφτασαν... μεθυσμένοι στην Αθήνα

Αδιανότητα όσα συνέβησαν με την ομάδα των διαιτητών, που προκάλεσαν επεισόδια εν πτήσει, αλλά και μετά την άφιξη στο "Ελ. Βενιζέλος". Άφαντοι

Απίστευτο κι όμως αληθινό: η πολωνική διαιτητική ομάδα που έχει οριστεί για να διευθύνει το σημερινό αγώνα των πλέι οφ της Σουπερ Λίγκας, ΑΕΚ-Άρης (9/4, 18:00), προεξάρχοντος του ρέφερι Πάβελ Ρατσκόβσκι, εμφανίστηκε... μεθυσμένη και προκάλεσε προβλήματα με τη συμπεριφορά της κατά την άφιξή της στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Ρατσκόβσκι, οι βοηθοί του Ράντοσλαβ Σιέτζκα, Άνταμ Κούπσικ και ο VAR Κριστόφ Γιάκουμπικ εμφανίστηκαν σε κατάσταση μέθης και εκτός του επεισοδίου που προκάλεσαν στον ελληνικό αερολιμένα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ανθρώπων της ΕΠΟ, σύμφωνα με πληροφορίες δημιούργησαν πρόβλημα και στη διάρκεια της πτήσης τους προς την Αθήνα!

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως οι Πολωνοί διαιτητές είχαν έντονη λογομαχία με Έλληνες επιβάτες, αναφέρθηκαν απαξιωτικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και συνέχισαν να διαπληκτίζονται ακόμα και μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Να σημειωθεί πως οι τέσσερις Πολωνοί δεν είχαν επικοινωνήσει έως το μεσημέρι με τους ανθρώπους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οπότε δημιουργείται το εύλογο ερώτημα εάν θα εμφανιστούν, εάν είναι σε θέση να διαιτητεύσουν αλλά κι αν θα τους επιτραπεί.

Τι απαντούν οι διαιτητές

Ο πολωνικός Τύπος αναπαρήγαγε τα ελληνικά δημοσιεύματα για την ομάδα διαιτησίας του Πάβελ Ρατσκόφσκι, ο οποίος είχε οριστεί από την ΚΕΔ για το παιχνίδι των πλέι οφ ΑΕΚ-Άρης και εμφανίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», μαζί με βοηθούς και VAR, επηρεασμένος από τη χρήση αλκοόλ, με την πολωνική τετράδα να δημιουργεί επεισόδιο.

Κάποια πολωνικά ΜΜΕ προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους συμπατριώτες τους διαιτητές, καθώς τους έκανε εντύπωση η αναφορά πως η τετράδα ήταν «εξαφανισμένη».

Ένα απ΄ αυτά τα ΜΜΕ ήταν η ιστοσελίδα «meczyki.pl» που μίλησε με τους διαιτητές, οι οποίοι αρνήθηκαν την παρουσίαση του θέματος όπως αυτή έγινε από τον ελληνικό Τύπο και κατέθεσαν τη δική τους εκδοχή.

Γράφει λοιπόν -μεταξύ άλλων- η ιστοσελίδα (https://www.meczyki.pl/newsy/awantura-z-udzialem-polskich-sedziow-pawel-raczkowski-nie-powiedz-hitu-w-grecji-nasz-news/209561-n):

«Οι Πολωνοί διαιτητές με τους οποίους επικοινωνήσαμε διαψεύδουν την εκδοχή που δίνουν τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με αυτούς, δύο Έλληνες που μιλούσαν και πολωνικά τους επιτέθηκαν, ισχυριζόμενοι ότι είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Είπαν ότι θα τους καταστρέψουν. Ένας από τους διαιτητές μάλιστα δέχθηκε φτύσιμο. Ο επικεφαλής των Πολωνών διαιτητών, Τόμας Μικούλσκι, γνωρίζει ήδη την κατάσταση.

Σύμφωνα με Έλληνες δημοσιογράφους, την υπόθεση κατήγγειλε σήμερα το πρωί στην αστυνομία ο γιος των φερόμενων θυμάτων του περιστατικού. Οι Πολωνοί θα πρέπει να εμφανιστούν για διευκρινίσεις».





