Πολιτική

Εκλογές: Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη, Ραγκούση και σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή κόντρα Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογών.

Στην ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως απάντηση στα «fake news», που στοχοποιούν όπως υποστηρίζει τον Γιάννη Ραγκούση.

Τροφοδοτώντας, την αντιπαράθεση με τη ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, διερωτάται: «πώς αγόρασε ο Μητσοτάκης σπίτι στο Λυκαβηττό σε τιμή κάτω της αντικειμενικής αξίας;» και προσθέτει: «Θα μιλήσουμε προγραμματικά ή επιμένει η ΝΔ για σύγκρουση σε αυτήν την ατζέντα;».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πώς αγόρασε ο Μητσοτάκης σπίτι στο Λυκαβηττό σε τιμή κάτω της αντικειμενικής αξίας; - Θα μιλήσουμε προγραμματικά ή επιμένει η ΝΔ για σύγκρουση σε αυτήν την ατζέντα;»

Εδώ και δέκα μέρες ο μηχανισμός προπαγάνδας της ΝΔ αναπαράγει διαρκώς fake news και στοχοποιεί τον Γιάννη Ραγκούση με στόχο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Τελικά όσο και να προσπαθούν είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσουν. Ο κος Μητσοτάκης αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία από μόνος του.

Το βεβαιώνει εκ νέου το σημερινό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας που αποδεικνύει ότι αγόρασε την υπερπολυτελή κατοικία 240 τ.μ. στον πιο ακριβό δρόμο της Αθήνας στο Λυκαβηττό, σε τιμή μικρότερη από την αντικειμενική της αξία και υποπολλαπλάσια της εμπορικής της αξίας.

Η βίλα μεσοτοιχία με του Χριστοφοράκου στην Τήνο, το σπίτι του Βολταίρου στο Παρίσι που είχε κρυφτεί για σειρά ετών σε offshore, τα δάνεια του Κήρυκα Χανίων, το σπίτι στο Λυκαβηττό… Έχουμε χάσει το μέτρημα. Αλήθεια τώρα, η ΝΔ επιμένει να συγκρουστούμε σε αυτή την ατζέντα ή μήπως να μιλήσουμε για πολιτικά προγράμματα;

ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να καταγγέλλει την τοξικότητα που ο ίδιος παράγει καθημερινά

Σκληρή απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για το σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λυκαβηττό δίνει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 7 χρόνια ρίχνει διαρκώς δηλητήριο εναντίον του Πρωθυπουργού και της συζύγου του.

Πιο αναλυτικά:

Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 7 χρόνια ρίχνει διαρκώς δηλητήριο εναντίον του Πρωθυπουργού και της συζύγου του. Το ίδιο κάνει και σήμερα, προκειμένου να καλύψει τον κ. Ραγκούση.

Τώρα θυμήθηκαν την αγορά του σπιτιού του το 1997 με δραχμές! Θυμίζουμε ότι το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά επί ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής όσο και από την ελληνική δικαιοσύνη και την Ανεξάρτητη Φορολογική Διοίκηση, όσο κανενός άλλου πολιτικού αρχηγού!

Και την ίδια στιγμή της χυδαίας επίθεσης και της πλήρους κάλυψης του κ. Ραγκούση, ο οποίος μαζί με τον κ. Πολάκη και τον αμετάκλητα καταδικασμένο κ. Παππά, ανακοινώθηκαν ως υποψήφιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να καταγγέλλει την τοξικότητα, την οποία παράγει καθημερινά σε μεγάλες ποσότητες. Πόση υποκρισία πια!

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ - Άρης: Οι Πολωνοί διαιτητές έφτασαν... μεθυσμένοι στην Αθήνα

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Νταής” αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χτύπησε τον ανήλικο γιό μου

Εκλογές: Ο Βορίδης, ο Τζανερίκος, ο Άρειος Πάγος και το κόμμα του Κασιδιάρη