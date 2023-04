Αθλητικά

Λαύριο - Κολοσσός: Έβδομοι οι Ρoδίτες και τώρα... Παναθηναϊκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Kολοσσός επικράτησε του Λαυρίου με 97-83 και τερμάτισε έβδομος

Ο Κολοσσός πέρασε από το Λάυριο με 97-83 σε αναμέτρηση για την 22η ημέρα της Basket League και τερμάτισε στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο των πλέι οφ με τους «πράσινους» να έχουν το πλεονέλκτημα της έδρας. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κένταλ με 31 πόντους (9 ασίστ) ενώ για το Λάυριο Φλαγκ και Λάντζεβαϊν είχαν από 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-27, 41-46, 65-74, 83-97

Οι Ροδίτες ξεκίνησαν πιο δυνατά τον αγώνα και κατάφεραν να αποκτήσουν ένα μικρό προβάδισμα το οποίο διατήρησαν καθόλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κολοσσός προηγήθηκε με 27-22 στο 10΄ και 36-24 στο 14΄ και το μόνο που κατάφερε το σύνολο του Λιμνιάτη ήταν να μειώσει σε 44-41 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση και πήραν διαφορά 10 πόντων (61-51) στο 25΄ για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο 74-65 υπέρ του Κολοσσού. Στην 4η περιόδο φάνηκε πως δεν υπήρχε καμία πίεση για το αποτέλεσμα από την πλευρά των γηπεδούχων, καθώς είχαν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία και ο Κολοσσός έφτασε σε μια εύκολη νίκη με τελικό σκορ 97-83.

Διαιτητές: Τσώνος-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Κουλούρης)

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Λιμνιάτης): Φλαγκ 22 (3), Νικολαΐδης Αλ., Ίντι 14 (3), Λάντζεβαϊν 22, Καρακώστας 5 (1), Νικολαΐδης Απ., Δεϊμέζης 2, Κολοβέρος 13 (1), Φιλοξενίδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Σμιθ 31 (4), Μορέιρα 4, Χρυσικόπουλος 7, Ντίξον 6, Ιορδάνου 4, Κόφι 17, Χατζηδάκης, Κατσίβελης 4, Τιγκ, Γιαννόπουλος 22 (4), Χατζηνικόλας 2.