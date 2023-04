Παράξενα

ΗΠΑ: καθηγητής ζήτησε από μαθητές να γράψουν τη... νεκρολογία τους

Τι ανέφερε ο καθηγητής που απολύθηκε για τον σκοπό της ιδιαίτερης εργασίας που έβαλε στους μαθητές του και έφερε αντιδράσεις.

Ένας Αμερικανός καθηγητής ψυχολογίας έχασε τη δουλειά του αφότου έδωσε στους μαθητές του στο λύκειο ένα κάπως ιδιαίτερο θέμα έκθεσης: "Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα της ζωής σας, γράψτε τη νεκρολογία σας".

Ο 63χρονος Τζέφρι Κιν εξήγησε με μήνυμά του στο Facebook ότι ήθελε να συνδέσει το μάθημά του με μια άσκηση που αποσκοπούσε στην προετοιμασία των μαθητών για τον κίνδυνο εισβολής ένοπλου στο λύκειό τους, κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Ο Κιν ζήτησε από τους μαθητές του να αποτυπώσουν στο χαρτί τις "εντυπώσεις" τους που συνδέονταν με αυτή την προσομοίωση και να σκεφτούν ποια είναι τα αίτια που έχουν ως συνέπεια να επαναλαμβάνονται οι σφαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις πιθανές θεραπείες των αιτίων και ως εκ τούτου να φανταστούν τη μεταθανάτια ζωή τους.

Ένα μικρό σημείωμα διευκρίνιζε "σας ευχαριστώ που συνειδητοποιείτε (...) ότι δεν υπάρχει απολύτως καμιά πρόθεση να σας ταράξω".

Την Τρίτη απολύθηκε. Σε δελτίο Τύπου, που αναδημοσίευσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι σχολικές αρχές τον κατηγορούν ότι έδωσε μια "ακατάλληλη εργασία" στους μαθητές του. Ο ίδιος υπεραμύνθηκε της επιλογής του μιλώντας στα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο σκοπός "δεν ήταν να τους τρομάξω ή να τους κάνω να νομίζουν ότι θα πεθάνουν, αλλά να τους βοηθήσω να καταλάβουν τι είναι σημαντικό στη ζωή τους", είπε στο NBC.

Η απόλυσή του τον "άφησε άναυδο" όπως δήλωσε στο Fox 5: "Μιλούσα στους μαθητές για τον κόσμο στον οποίο ζουν, για όπλα, για αυτούς που πυροβολούν..."

Τα όπλα έγιναν το 2020 η κύρια αιτία θνησιμότητας των ανήλικων Αμερικανών, με 4.368 θανάτους, ξεπερνώντας τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα και από υπερβολική δόση ουσιών, σύμφωνα με τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC).

Τα λουτρά αίματος στα σχολεία αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος, αλλά αφήνουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκλονίστηκαν κυρίως από τις σφαγές που διαπράχθηκαν το 2012 σε σχολείο του Σάντι Χουκ στο Κονέκτικατ (με 20 παιδιά νεκρά) και τον Μάιο του 2022 σε σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας (με νεκρά 19 παιδιά και δύο δασκάλες).

Ωστόσο, η πλειονότητα των Αμερικανών παραμένει ιδιαίτερα προσκολλημένη στο δικαίωμα της οπλοφορίας και δεν θέλει να ακούσει για μεταρρυθμίσεις, ούτε για ελάχιστες.

Δύο αιρετοί αξιωματούχοι από το Τενεσί (νότια) εκδιώχθηκαν πρόσφατα από το τοπικό κοινοβούλιο γιατί ένωσαν τη φωνή τους με αυτή των διαδηλωτών που πήγαν στο κοινοβούλιο για να ζητήσουν καλύτερους κανονισμούς για τα πυροβόλα όπλα, μετά τη σφαγή στα τέλη Μαρτίου σε δημοτικό σχολείο στο Νάσβιλ.

