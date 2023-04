Οικονομία

Λάρισα: Intercity ακινητοποιήθηκε λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

Αναστάτωση στους επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα -Θεσσαλονίκη.

Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκε σε αμαξοστοιχία Intercity που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 9 Απριλίου.

Ειδικότερα, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε ξαφνικά λίγο έξω από τη Λάρισα και τα φώτα έσβησαν με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στους επιβάτες.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, μετά από αρκετή ώρα αναμονής, το πλήρωμα ενημέρωσε ότι υπήρξε πρόβλημα στο ηλεκτροδοτικό δίκτυο του ΟΣΕ.

Όπως ανέφεραν επιβάτες, δεν υπήρχε σχέδιο για το τι θα έκαναν στη συνέχεια και με ποιον τρόπο θα έφταναν στον προορισμό τους.

Τελικά, οι επιβάτες έφτασαν με καθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη.

