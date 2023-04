Life

“Το Πρωινό”: Η Βάνα Μπάρμπα μιλά για το πρόβλημα υγείας της (βίντεο)

Στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, η οποία αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία της.

«Είχα ένα μικρό πρόβλημα με την υγεία μου, το οποίο με έκανε να πρέπει να ηρεμώ, να μην έχω στρες. Θέλω να νιώθω καλά, γαλήνια. Κάνω κάποιες θεραπείες, ανοσοθεραπείες. Εντάξει, είναι μια δοκιμασία που περνάει όλος ο κόσμος. Πιστεύω θα περάσει. Το κατάλαβα γιατί είμαι υπέρ της πρόσληψης.

Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η κόπωση, αν δεν είναι ψυχική, το σώμα μιλάει. Μας φωνάζει βοήθεια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η οικογένεια. Το παιδί μου, την μάνα μου και τον πατέρα μου. Αυτά τα τρία άτομα. Και αμέσως μετά τον Θεό. Δε φοβάμαι γιατί πιστεύω ότι όσο μεγαλώνεις πρέπει να εξοικειώνεσαι με τον θάνατο και τις αρρώστιες. Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, έχω μάθει να είμαι αγωνίστρια στη ζωή» είπε η Βάνα Μπάρμπα.

Η ηθοποιός είχε ταξιδέψει πριν λίγο καιρό στη Ρώμη για ιατρικούς λόγους, ενώ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είχα πάει με την κόρη μου στη Ρώμη και ήταν πολύ όμορφα. Πήγα για ιατρικούς λόγους, πήρα τη γνώμη κι άλλων ανθρώπων και ευτυχώς τα πράγματα πάνε καλά με την υγεία μου, αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το ταξίδι συνέπεσε με τα γενέθλιά μου. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους. Δεν μας ανήκουν, εμείς ακολουθούμε από πίσω με την αγάπη μας».

