Πέθανε ο Χρήστος Μπίρος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Μπίρος.

Έφυγε από τη ζωή, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα σε ηλικία 73 ετών, ο ηθοποιός Χρήστος Μπίρος. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός Κάκια Ιγερινού στο instagram.

«Μεγάλη Δευτέρα 2023 αποχαιρετούμε με οδύνη τον πολυαγαπημένο φίλο και συνεργάτη Χρήστο Μπίρο», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάκια Ιγερινού.



Ο Χρήστος Μπίρος γεννήθηκε στην Εράτυρα Κοζάνης στις 5 Φεβρουαρίου 1950 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Ήταν παντρεμένος με την κτηνίατρο Ρέα Παταλίδου, έχει μια κόρη την Κατερίνα.

Από το 1977 ζούσε στην Αθήνα και διακρίθηκε στο κλασικό και το νεότερο θέατρο ερμηνεύοντας με την ίδια επιτυχία ρόλους δραματικούς, κωμικούς, αλλά και ρόλους αρχαίου δράματος.

Συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα στον χώρο της υποκριτικής, ενώ υπήρξε στενός συνεργάτης του αείμνηστου Μίνου Βολανάκη. Ο Χρήστος Μπίρος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη σειρά του Mega «Περί ανέμων και υδάτων» το 2000.

