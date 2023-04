Life

“DRAGONS’ DEN”: ο 1ος κύκλος έκλεισε με επενδύσεις 1117000€ και 1460997 τηλεθεατές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κέρδισε το ενδιαφέρον των Ελλήνων τηλεθεατών, το πρώτο επιχειρηματικό σόου, "DRAGON' S DEN" του ΑΝΤ1.

Το «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 7 Απριλίου, ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο με συνολικές συμφωνίες και επενδύσεις που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας!

Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο προβλήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση από τον ΑΝΤ1 και κέρδισε το ενδιαφέρον των Ελλήνων τηλεθεατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, από την έναρξη της προβολής του, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, το «DRAGONS’ DEN GREECE», παρακολούθησαν 1.460.997 άτομα έστω και 1΄κατά μέσο όρο στο σύνολο του κοινού. Τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης με 21,1% καταγράφηκαν στο κοινό 18-24 με τους άνδρες (18-24) να καταγράφουν 22%. Και οι γυναίκες, όμως, παρακολούθησαν το δημοφιλές επιχειρηματικό show με το γυναικείο κοινό 18-34 να σημειώνει 19,6%.

Επίσης, σε όλες τις πλατφόρμες παρακολούθησης τα video views όλων των επεισοδίων έχουν ξεπεράσει τα 3.500.000. Στα official social media accounts πάνω από 1.500.000 μοναδικοί χρήστες έχουν παρακολουθήσει το περιεχόμενο του «DRAGONS’ DEN GREECE», ενώ σε κάθε επεισόδιο το #DragonsDenGR βρισκόταν στα top trending hashtags στο twitter.

Στο 1ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» νέοι και φιλόδοξοι επιχειρηματίες βρέθηκαν μπροστά στους Έλληνες επενδυτές παρουσιάζοντας τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους αναζητώντας όχι μόνο χρήματα αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές τους για την εξελίξουν. Αρκετοί ήταν αυτοί που κατάφεραν τελικά να φύγουν με μια επικερδή και πολλά υποσχόμενη συμφωνία με τους DRAGONS ενώ όλα τα ποσά που επενδύθηκαν ήταν από προσωπικά κεφάλαια του Χάρη Βαφειά, του Λέοντα Γιοχάη, του Πολ Ευμορφίδη, της Λιλής Περγαντά και της Μαρίας Χατζηστεφανή.

Δείτε το σχετικό βίντεο με όλες τις επενδύσεις – συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν στον 1ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE»: https://www.youtube.com/watch?v=9apVxcDGwIk

Ακόμα, όμως, και εκείνοι που δεν κατάφεραν να φύγουν με κάποια συμφωνία από το «DRAGONS’ DEN GREECE» πήραν σημαντικά επιχειρηματικά μαθήματα. Μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια του 1ου κύκλου του «DRAGONS’ DEN GREECE» ΕΔΩ,

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επιχειρηματίες που θα έρθουν την επόμενη σεζόν θα είναι πιο έτοιμοι και πιο διαβασμένοι απέναντι στους Έλληνες DRAGONS, που θα αναζητούν την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.

Τα φώτα στο «DRAGONS’ DEN GREECE» μπορεί να έσβησαν για αυτή τη σεζόν αλλά επιχειρηματίες όλων των ηλικιών με καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους στους Έλληνες DRAGONS και να κλείσουν τη συμφωνία της ζωής τους καθώς οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του επιτυχημένου show επενδύσεων έχουν ήδη ξεκινήσει.

Δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ.

Instagram

@dragonsdengreece

Twitter

@DragonsDenGR

Facebook

@dragonsdengreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios