Γρίπη των πτηνών: Το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα του ιού παγκοσμίως

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μια 56χρονη και είχε πολλά υποκείμενα νοσήματα

Μια γυναίκα πέθανε στην Κίνα από τη γρίπη των πτηνών Η3Ν8, έναν ιό που κυκλοφορεί από το 2002 αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε προκαλέσει κανέναν θάνατο ανθρώπου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο ιός Η3Ν8 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική και μέχρι τώρα οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι μπορεί να μεταδοθεί σε άλογα, σκύλους και θαλάσσιους ελέφαντες. Δεν είχε εντοπιστεί σε ανθρώπους μέχρι πέρσι την άνοιξη, όταν καταγράφηκαν δύο μη θανατηφόρα κρούσματα στην Κίνα, τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μια 56χρονη από την επαρχία Γκουαντόνγκ, στη νοτιοανατολική Κίνα. Ασθένησε στις 22 Φεβρουαρίου και νοσηλεύτηκε με σοβαρή πνευμονία στις 3 Μαρτίου. Πέθανε στις 16 του μήνα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Η ασθενής είχε πολλά υποκείμενα νοσήματα. Είχε εκτεθεί σε ζωντανά πουλερικά προτού να ασθενήσει, καθώς και σε άγρια πουλιά γύρω από το σπίτι της», ανέφερε ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του. Από τις κοντινές επαφές της, κανείς δεν μολύνθηκε, ούτε είχε εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας «τη στιγμή που συντασσόταν αυτή η έκθεση», πρόσθεσε.

Η γυναίκα μπορεί να μολύνθηκε όταν ήρθε σε επαφή με ζωντανά πουλιά σε μια αγορά, όμως η ακριβής πηγή της μόλυνσης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Άγνωστη παραμένει και η σχέση αυτού του ιού με τις άλλες γρίπες των πτηνών του τύπου Α(Η3Ν8) που μεταδίδονται στα ζώα, σημειώνει ο ΠΟΥ, ζητώντας να γίνουν έρευνες για το θέμα αυτό.

Ο ΠΟΥ υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος εξάπλωσης σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται «μηδαμινός».

Ο ΠΟΥ τόνισε ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται διαρκώς η κατάσταση, λόγω του κινδύνου μετάλλαξης του ιού.

