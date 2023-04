Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Κλειστό για Εβραίους και τουρίστες το Αλ Ακσά

Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστό το τέμενος -ορόσημο για τους μουσουλμάνους. Η απόφαση του Νετανιάχου.

Οι Εβραίοι επισκέπτες και τουρίστες δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στo συγκρότημα όπου βρίσκεται το Τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ έως το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η έφοδος της ισραηλινής αστυνομίας στον χώρο αυτόν, την περασμένη εβδομάδα, πυροδότησε επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο και τη Συρία. Το Ισραήλ απάντησε με στρατιωτικά πλήγματα.

Τα προηγούμενα χρόνια, το Ισραήλ απαγόρευε στους Εβραίους να επισκεφθούν το συγκρότημα αυτό τις τελευταίες 10 ημέρες του Ραμαζανιού.

Στην ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται ότι, έπειτα από σύσκεψη για την ασφάλεια, οι επισκέψεις Εβραίων στον ιερό αυτόν χώρο -γνωστό ως Ορός του Ναού για τους Εβραίους - θα σταματήσουν μέχρι το τέλος του Ραμαζανιού, γύρω στις 20 Απριλίου.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ αποδοκίμασε την απόφαση. "Όταν η τρομοκρατία μας χτυπά, πρέπει να κάνουμε την αντεπίθεσή μας με μεγάλη δύναμη, όχι να ενδίδουμε στα καπρίτσια της", δήλωσε σε ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε δύο Παλαιστίνιους ένοπλους οι οποίοι είχαν ανοίξει πυρ εναντίον στρατιωτικού φυλακίου κοντά σε εβραϊκό οικισμό στo βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι δύο τυφέκια M-16 και ένα πιστόλι βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον εντοπισμό άλλων υπόπτων στο σημείο.

Η ένταση δεν σταματά να αυξάνεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εδώ και μήνες, με πολλές συγκρούσεις να σημειώνονται μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

