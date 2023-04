Πολιτισμός

Πάσχα – Άγιος Φως: Το πρόγραμμα μεταφοράς στις πόλεις της Ελλάδας

Αεροπορικώς θα φτάσει και φέτος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας το Άγιο Φως. Αναλυτικά τα δρομολόγια.

Με ειδική πτήση της AEGEAN θα φθάσει, στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα, το 'Αγιο Φως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και εν συνεχεία με προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα, για μια ακόμη χρονιά το 'Αγιο Φως θα ταξιδέψει με την AEGEAN και αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας με αεροσκάφος Α320neo στις 18:00.

Στη συνέχεια θα μεταφερθεί με αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air σε 8 προορισμούς, εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Αλεξανδρούπολη Α3 146 20:05 - 21:05

Αθήνα - Χανιά A3 344 22:35 - 23:25

Αθήνα - Σάμος OA 3004 (έκτακτη) 18:30 - 19:30

Σάμος - Λάρισα OA 3005 (έκτακτη) 19:40 - 20:55

Λάρισα - Λήμνος OA 3006 (έκτακτη) 21:05 - 21:55

Αθήνα - Ιωάννινα OA 3000 (έκτακτη) 18:30 - 19:45

Ιωάννινα - Κέρκυρα OA 3001 (έκτακτη) 19:55 - 20:15

Κέρκυρα - Κεφαλονιά OA 3002 (έκτακτη) 20:25 - 21:05

Με τις πτήσεις της SKY Express θα μεταφερθεί το Άγιο Φως σε ακόμα οκτώ πόλεις της Ελλάδας. Όπως αναφέρεται σε σχετικά: «Έχοντας θέσει και φέτος τους ανθρώπους και τα αεροσκάφη της στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας, η SKY Express θα μεταφέρει με τις πτήσεις της το Άγιο φως της ελπίδας και της αγάπης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Ρόδο, την Κω, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη».

Η διαδικασία της μεταφοράς του Αγίου Φωτός προς όλους τους παραπάνω προορισμούς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των δρομολογίων της SKY Express διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη (GQ388)

Αναχώρηση 20:20 - Άφιξη 21:15

Αθήνα - Ηράκλειο (GQ216)

Αναχώρηση 20:20 - Άφιξη 21:10

Αθήνα - Ρόδος (GQ282)

Αναχώρηση 19:15 - Άφιξη 20:15

Αθήνα - Κως (GQ224)

Αναχώρηση 20:45 - Άφιξη 21:45

Αθήνα - Μύκονος (GQ234)

Αναχώρηση 20:35 - Άφιξη 21:20

Αθήνα - Μυτιλήνη (GQ304)

Αναχώρηση 20:15 - Άφιξη 21:20

Αθήνα - Σαντορίνη (GQ356)

Αναχώρηση 20:55 - Άφιξη 21:50

Αθήνα - Χίος (GQ244)

Αναχώρηση 20:35 - Άφιξη 21:25

