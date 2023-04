Αθλητικά

BLC: Η ΑΕΚ “ζωντανή” για την πρόκριση στο Final 4

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν άφησε περιθώρια στην Χαποέλ και ανανέωσε το "ραντεβού" για το τρίτο ματς η ΑΕΚ.

Η αποφασισμένη ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Χάποελ Ιερουσαλήμ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 και στέλνοντας την σε τρίτο ματς στην Pais Arena στις 19 Απριλίου (19:00), όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League. Η Ένωση επικράτησε με 94-78 των Ισραηλινών, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά και πλέον θα έχει ακόμη μία ευκαιρία για την επιστροφή της στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από τα επεισόδια των οπαδών των δύο ομάδων εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ εξαργύρωσε την ευστοχία της από τα 6,75 (13/28 τρίποντα), τη διάρκεια στο κομμάτι της επίθεσης και την άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν κράτησε την Χάποελ κάτω από τους 20 πόντους και πήρε ώθηση για μία σπουδαία εμφάνιση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπρίντον Λεμάρ με 24 πόντους, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Ακίλ Μίτσελ (14π.), Αϊζάια Μάιλς (13π.) και Δημήτρης Φλιώνης (13π.). Από τους Ισραηλινούς των 18 λαθών ξεχώρισε ο Λιβάι Ράντολφ με 28 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 47-37, 70-58, 94-78

Η Χάποελ «πάτησε» στην έλλειψη συγκέντρωσης της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο και αιφνιδιάζοντας την σήκωσε από τα πρώτα λεπτά κεφάλι στο σκορ και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +1 (20-21), με την Ένωση να μένει σε απόσταση αναπνοής από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας. Ωστόσο, στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «κιτρινόμαυροι» γύρισαν τον... διακόπτη και ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά τους σε άμυνα και επίθεση, κυριάρχησαν στο παρκέ, πέτυχαν την ανατροπή και πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +10 (47-37).

Δίχως να χάσει τη διάρκεια της στην επίθεση, η Ένωση διατήρησε τη διψήφια διαφορά ασφαλείας και στην τρίτη περίοδο (70-58 στο 30΄), ενώ με τους Ισραηλινούς να δίνουν ρεσιτάλ λαθών και αστοχίας, εξανεμίστηκαν οι σκέψεις ανατροπής των φιλοξενούμενων στον... επίλογο, με την ΑΕΚ να φτάνει δίχως άγχος στο τελικό 94-78.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Κρέγιτς, Καστίγιο

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 13 (3), Μάντσεν 5 (1), Μάιλς 13 (3), Παπαδάκης, Γουίλιαμς 2, Γιάνκοβιτς 6, Κόνιαρης 9 (1), Λεμάρ 24 (3), Μίτσελ 14, Οριόλα 5 (1), Ξανθόπουλος 3 (1).

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Τζίκιτς): Κάρινγκτον 11 (1), Χάνκινς 3, Ράντολφ 28 (1), Βένε 8 (2), Γιάκοβ, Μπλέιζερ, Μπράουν 8, Κορνέλιους, Μέγερις 9 (2), Σεγκέβ 4, Σμιθ 7 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Κτηνωδία στον Τύρναβο: Πυροβόλησε εξ επαφής αδέσποτο σκυλάκι

Ενεργειακή αναβάθμιση – Σκρέκας: Ξεκινούν νέα προγράμματα

Ιωάννινα - Οπαδική βία: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι