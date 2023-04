Κοινωνία

ΕΛΑΣ: δεκάδες συλλήψεις για κροτίδες και βεγγαλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα κατασχέθηκαν πάνω από 150000 πυροτεχνικά είδη.

Σε 43 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο διάστημα από 3 έως 13 Απριλίου, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί για την καταπολέμηση της διακίνησης-χρήσης παράνομων κροτίδων, βεγγαλικών και άλλων ειδών πυροτεχνίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «σκοπός των ελέγχων, εκτός από την τήρηση της νομοθεσίας, είναι η πρόληψη και η αποτροπή ατυχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια ζωής, από την καύση πυροτεχνικών ειδών κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα».

Στο διάστημα από 3 έως 13 Απριλίου διενεργήθηκαν συνολικά 13.334 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 35 παραβάσεις και συνελήφθησαν 43 άτομα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 159.682 πυροτεχνικά είδη.

Σημειώνεται, ότι στο συγκεκριμένο δεκαήμερο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και παιδικών αθυρμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Μνημόσυνο για τα 20 χρόνια από την τραγωδία με τους 21 μαθητές (εικόνες)

Ναβάλνι: Δηλητηρίαση καταγγέλλει η δικηγόρος του

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση