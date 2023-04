Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψεύτικες φωτογραφίες στα social media: Στον ΑΝΤ1 το θύμα που “μίλησε” πρώτο

Μεγάλες διαστάσεις πήρε το θέμα παραποίησης και διαμοιρασμού των φωτογραφιών ανυποψίαστων γυναικών εν αγνοία τους στα social media.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

«Έμαθα ότι κάποιοι, πήραν την φωτογραφία μου από το προφίλ μου στο Instagram, την επεξεργάστηκαν με φώτοσοπ, αφαίρεσαν το μαγιό που φορούσα και τη διακίνησαν σε μία ιδιωτική ομάδα με 12.000 μέλη», αυτά έλεγε στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok η πρώτη κοπέλα που κατήγγειλε με το πρόσωπό της τον εφιάλτη που έζησε. Η Ελένη μίλησε στον ΑΝΤ1 για την τραυματική της εμπειρία, αλλά και για το πώς η δημοσιοποίησή της έγινε αφορμή να έρθουν σε επαφή μαζί της κι άλλα θύματα.

Η Ελένη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την εμπειρία της ως θύμα των επιτήδειων που επεξεργάστηκαν φωτογραφία της και τη διακίνησαν σε γκρουπ στα social media στα οποία γίνεται ανταλλαγή παρόμοιων φωτογραφιών γυναικών.

Από αυτήν την μαρτυρία της Ελένης ξεκίνησε να ξετυλίγεται και το κουβάρι των αποκαλύψεων για τα ιδιωτικά γκρουπ στα σόσιαλ μίντια όπου άνδρες ανταλλάζουν ψεύτικες και παράνομες γυμνές φωτογραφίες γυναικών. Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 εκφράζει τον θυμό της για το πρόσωπο που προχώρησε σε αυτήν την αποτρόπαια ενέργεια.

Οι φωτογραφίες αντλούνται κατά κύριο λόγο από λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης των γυναικών και μέσω προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης δέχονται επεξεργασία έτσι, ώστε να αφαιρούνται τα ρούχα.

Οι διάλογοι που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1 ανάμεσα στα μέλη των συγκεκριμένων γκρουπ, σοκάρουν.

-Ψήνεται κανείς να μιλήσουμε για την μικρή μου αδερφή;

-Πόσο είναι;

-20

-Για στείλε να δούμε ή αν θες προσωπικό

Ανάμεσα στα 15.000 μέλη της όμαδας με την ονομασία "Τα κορίτσια της διπλανής πόρτας" υπάρχουν και εκείνοι που δεν διστάζουν να ζητήσουν χρήματα ώστε να λάβουν κάποια επεξεργασμένη φωτογραφία ενώ οι επιλογές χωρίζονται αναλόγως τις περιοχές.

Σε άλλο διάλογο αναφέρεται:

-Από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έχετε σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό;

-Πληρώνω και θέλω βίντεο από την Α… αν έχει κάποιος

-Μην ανησυχείτε για τίποτα, όλοι ενωμένοι ποτέ νικημένοι

Υπάρχουν πάνω από 20 υπό-ομάδες για διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως και ομάδα για την Κύπρο, στις οποίες οι χρήστες δίνουν το ονοματεπώνυμο της κοπέλας που αναζητούν, όπως και το σύνδεσμο της στα social media και στη συνέχεια περιμένουν κάποιον άλλον χρήστη να ανταποκριθεί, ο οποίος θα επεξεργαστεί και θα διαθέσει το υλικό. Αυτή είναι μία από τις περιγραφές.

«Μην ξεχνάτε ότι για την είσοδο στην καλύτερη ομαδική της Ελλάδας μπορείτε να στείλετε υλικό από πρώην σας και σας εγγυόμαστε 100% εχεμύθεια. Αν το επιθυμείτε δεν θα ανέβει πουθενά το σετ απλώς θα είναι το εισιτήριο σας για την είσοδο σας στην καλύτερη πριβέ της Ελλάδας», αναφέρεται στην ομάδα.

Στα social media οι χρήστες τις τελευταίες ώρες ζητούν από τα θύματα να προβούν στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ώστε να καταγγείλουν τα συγκεκριμένα ιδιωτικά γκρουπ. Μέχρι στιγμής ερευνώνται 15 καταγγελίες, οι οποίες όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκύπτουν από θύματα αλλά από χρήστες των social media.

