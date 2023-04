Πολιτική

Γεραπετρίτης για Τζανερίκο: Η συνάντηση έγινε απολύτως φανερά και διαφανώς

Απαντήσεις στις επικρίσεις του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας.



Απαντήσεις σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και στις επικρίσεις του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χρήστου Τζανερίκου για παρεμβάσεις από την κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη, με αφορμή την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη, έδωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης λέγοντας ότι «η συνάντηση με τον κ. Τζανερίκο έγινε απολύτως φανερά και διαφανώς».

Ο υπουργός τόνισε ότι «δεν ετέθη ποτέ ζήτημα ανταλλαγών με τον κ. Τζανερίκο» προσθέτοντας ότι «η πολιτεία αποφασίζει ποιος έχει κώλυμα να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η συνάντησή μεταξύ τους ήταν σύντομη και για θέματα διαδικαστικά για θέματα της δικαιοσύνης ενώ ουδέποτε, μετά τη δημοσιοποίηση της συνάντησής τους, επικοινώνησε μαζί του. «Ουδέποτε ετέθη θέμα ουσιαστικής κρίσης και ουδέποτε ετέθη θέμα ανταλλάγματος. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν γνωρίζω πώς ή ίδια γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής της», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Δεν παρέλειψε να πει ότι «κανένας ανώτατος αξιωματούχος δεν ήρθε σε επικοινωνία με τον Τζενερίκο για τα ζητήματα αυτά πλην εμού». «Η πολιτεία αποφασίζει κυριαρχικά για τα θέματα που αφορούν ιδίως πολιτειακά ζητήματα της δημοκρατίας. Το ποιος έχει κώλυμα να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του Συντάγματος είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει κυριαρχικά η Πολιτεία δια του συνταγματικού οργάνου που είναι η Βουλή», συμπλήρωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «όλη αυτή η συζήτηση γίνεται από την αξιωματική αντιπολίτευση που θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση από το μείζον και σημαντικό, το οποίο είναι με ποιο τρόπο θα εμποδίσουμε φασιστικά μορφώματα να εισέλθουν στο δημόσιο βίο, στον πολιτικό βίο και να αλλάξουν τη φυσιολογία της δημοκρατίας, διότι περί αυτού πρόκειται. Εκεί λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση για δεύτερη φορά όταν κατετέθη η διάταξη ήταν απούσα, ουσιαστικά παρούσα, χωρίς να υποστηρίζει όμως τη συγκεκριμένη διάταξη, αντίθετα με το Κίνημα Αλλαγής. Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα, διαστρεβλώνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση, προσπαθεί μεταφέροντας τη συζήτηση να αποσείσει τη δική του απουσία από τη μάχη υπέρ της δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον υπουργό ο ίδιος θα περίμενε μία ευρύτερη συναίνεση και μια πολιτική γενναιότητα σε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Σχολίαζοντας τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες και τις καταγγελίες του κ. Τζανερίκου ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ότι παραιτήθηκε δύο μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία του και ο ίδιος γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους το έπραξε. «Ο λόγος όμως που επικαλείται είναι ένας λόγος ο οποίος κατά την ταπεινή μου άποψη δεν στέκει για τον απλούστατο λόγο ότι διευρύνεται και το σώμα (του Αρείου Πάγου) γίνεται πιο ακέραιο και γίνεται πιο αντικειμενικό».

Τι είπε για το κόμμα Κασιδιάρη



Αναφορικά με την άναληψη της ηγεσίας του κόμματος Κασιδιάρη από τον Αναστάσιο Κανελλόπουλο απάντησε χαρακτηριστικά σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή ανώτατου δικαστικού: «Ο νόμος είναι σαφής. Εάν καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση είναι είτε τυπικά είτε ουσιαστικά αρχηγός ενός κόμματος, το κόμμα αυτό δεν ανακηρύσσεται. Θέλω μία σαφή απάντηση από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού φάσματος εάν αυτό είναι ορθό ή όχι. Μπορεί να ανεχθεί η δημοκρατία διά βίου κάποιον, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως εχθρός της δημοκρατίας; Είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε ό, τι μπορεί να συμμετέχει είτε ως ουσιαστικός είτε ως τυπικός αρχηγός; Μία απλή απάντηση. Οφείλουμε θωράκιση της δημοκρατίας. Εάν ναι, εμείς αισθανόμαστε και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι πράξαμε ό, τι μπορούσαμε».

Κάνοντας μία αποτίμηση του κυβερνητικού έργου ενόψει των επικείμενων εκλογών ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «υπήρξαν λάθη και παραλείψεις αλλά έγιναν πολλά και σημαντικά για το κράτος» ενώ υπεραμύνθηκε για το επιτελικό κράτος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αντιπολίτευση δείχνει έλλειμα κατανόησης για το επιτελικό κράτος.

Μιλώντας για τις καταγγελίες ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε προεκλογικό αγώνα μέσα από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατείται επισήμανε ότι θα υπάρξει έρευνα για τη δράση του μέσα από τη φυλακή.

Ο ίδιος κατήγγειλε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια της διακυβέρνησής του λέγοντας ότι ουδέποτε ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και δεν έφερε καμία διάταξη. Μιλώντας για τα φασιστικά και ακροδεξιά κόμματα και το λόγο τον ρατσιστισκό τους λόγο είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό ανεκτό από μια δημοκρατία.

