Θεσσαλονίκη: Ρόπαλα, τσεκούρια και... δρεπάνι δίπλα από λέσχη φιλάθλων

"Λαβράκι" έβγαλε ο αστυνομικός έλεγχος, σε κτίσμα που γειτνιάζει με λέσχη φιλάθλων.

Τσεκούρια, ρόπαλα, μαχαίρια, μεταλλικές βέργες και πυροτεχνικές κατασκευές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από παράρτημα λέσχης φιλάθλων, στην περιοχή της Χαριλάου.

Η έρευνα έγινε το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για λέσχη φιλάθλων του Άρη που λειτουργεί νόμιμα, ενώ, εκτός από τα παραπάνω αντικείμενα στο σημείο βρέθηκαν ακόμη ένα σπαθί, ένα δρεπάνι, καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες, κλεμμένες πινακίδες, αντικείμενα με διακριτικά άλλων ομάδων.

Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία κατ' αγνώστων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, μεσημβρινές ώρες χθες (13-04-2023), πραγματοποίησαν έρευνα σε εγκαταλελειμμένο οίκημα και στο οικόπεδο αυτού, του οποίου η περίφραξη εφάπτεται με την αυλή παραρτήματος λέσχης φιλάθλων αθλητικού σωματείου της πόλης.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μπαγκαζιέρα υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας που εκλάπη τις προηγούμενες ημέρες, περιέχουσα το υπηρεσιακό βιβλίο της μοτοσυκλέτας και την πινακίδα κυκλοφορίας,

Ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκινήτου για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή,

Τσεκούρια διάφορων μεγεθών,

Ξύλινα ρόπαλα,

Μεταλλικές και πλαστικές βέργες,

Καπνογόνα, κροτίδες και φωτοβολίδες,

Πυροτεχνικές κατασκευές,

Εκτοξευτήρες φωτοβολίδων,

Ναυτικοί πυρσοί,

Σπαθί,

Δρεπάνι,

Υαλοθραύστης,

Πτυσσόμενη ράβδος,

Ζυγαριές ακριβείας,

Μαχαίρια διάφορων μεγεθών,

Σε βάρος των αγνώστων δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, παράβαση των νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων – πυροτεχνημάτων, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στο σημείο κλήθηκε αρμόδιο συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση (λήψη αποτυπωμάτων) και φωτογράφιση του χώρου.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα σε παράρτημα λέσχης φιλάθλων, παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής και του υπευθύνου λειτουργίας του, το οποίο διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια λειτουργίας, όπου ανευρέθησαν σημαία, μπλούζες, κασκόλ, καπέλο κλπ με διακριτικά άλλων ομάδων της πόλης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους».

