Κοινωνία

Κερατσίνι: Σώθηκε αρνάκι από δημόσια σφαγή για το Πάσχα - Σύλληψη 40χρονου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άμεση κινητοποίηση φιλόζωων, αλλά και υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οδήγησε σε μια σύλληψη και στην απομάκρυνση του αρνιού από την οικογένεια που θα το έσφαζε για το Πάσχα

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει τα περιστατικά κακοποίησης ζώων. Άλλη μια τέτοια υπόθεση έρχεται στο «φως», αυτήν τη φορά στο Κερατσίνι.

Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας ενημερώθηκαν από το Τμήμα Κακοποίησης Ζώων της ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία της διευθύντριας της φιλοζωικής “Zero Stray Pawject” που αφορούσε σε κακοποίηση ενός αρνιού στο Κερατσίνι, επί της οδού Διγενή Ακρίτα.

Άμεσα στο σημείο μετέβη η εποχούμενη περιπολία του Α.Τ. Μοσχάτου – Ταύρου που βρήκε ένα αρνάκι δεμένο στο μπροστινό πόδι και στο κεφάλι, και με εμφανή σημάδια παραμέλησης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα 40 ετών, που κατηγορείται για κακοποίηση ζώου. Με μέριμνα της καταγγέλλουσας, το αρνί παρελήφθη από pet taxi και μεταφέρθηκε σε φάρμα ζώων στο Λαγονήσι.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελέας και σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον είναι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Στην ανάρτησή της η Σταματίνα Σταματάκου έγραψε:

"Μπορεί να μη σώσαμε τον κόσμο αλλά σώσαμε σίγουρα αυτό το πλάσμα. Ενημερώθηκα από την Βασιλικη και τον Άγγελο ότι συγκεκριμένη οικογένεια στην περιοχή της Χαραυγής έχει πάρει αρνάκι και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το σφάζει μπροστά στον κόσμο. Αμέσως μιλήσαμε με το Τμήμα Προστασίας Ζώων στην Ελληνική Αστυνομία και τον υπεύθυνο Αστυνόμο Β’ Θεόδωρο Καμπούρη, αντίστοιχα γνωστοποιήθηκε από το τμήμα στην υποδιεύθυνση Πειραιά και τον αρχιφύλακα κ. Μπαλάφα ο όποιος με μεγάλη ταχύτητα μίλησε με την Διοικήτρια του ΑΤ Δραπετσώνας κ. Γαλάνου που με τη σειρά της έπραξε τα δέοντα και με το παραπάνω.

Παρά την έντονη αντίδραση της συγκεκριμένης οικογένειας και των φίλων της η Αστυνομία είχε δύο περιπολικά στο σημείο και έκανε τη δουλειά της συλλαμβάνοντας τον «κάτοχο» του ζώου και αφαιρώντας άμεσα το ζώο σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφο 1, του ν. 4830/2021. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο και μας βοήθησαν να πάρουμε το ζώο από το οικόπεδο αγκαλιά. Αυτή την ώρα είναι στο πετ ταξί της Ελενα Καλενδριανού με οδηγό τη Μαρία και πάει στην φάρμα που είναι Ο Φρίξος και η παρέα του. Μετά θα ψάξουμε μια υιοθεσία γι αυτό το ψυχάκι.

Κάτι λίγο, κάτι μικρό -δύσκολα το ξέρω- αλλάζει όμως. Τεράστιο μπράβο και ευχαριστώ στην Ελληνική Αστυνομία για τη μεγάλη κι αστραπιαία κινητοποίηση! Μόνο τέτοια, πάντα τέτοια.

Καλό κι αναίμακτο Πάσχα!"

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνωμένος 30χρονος ντελιβεράς

Καλαμάτα - Γράμμα ανήλικης που βίαζε ο πατέρας της: “Πως ένα παιδί να βρει δύναμη να μιλήσει;”