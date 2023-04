Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Εντοπίστηκε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 15χρονης. Πού εντοπίστηκε η ανήλικη. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος δόθηκε στην περιπέτεια της 15χρονης Ελένης Φ. από τη Νέα Σμύρνη, η εξαφάνιση της οποίας είχε προκαλέσει μεγάλη αγωνία στους δικούς της ανθρώπους, ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού, "η 15χρονη Ελένη Φ. από τη Νέα Σμύρνη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν μετά την εξαφάνισή της.

To Χαμόγελο του Παιδιού θα βρίσκεται κοντά στην Ελένη Φ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

