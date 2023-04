Life

Tony 2023: Η Αριάνα ΝτεΜπόουζ θα είναι η οικοδέσποινα της τελετής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η δεύτερη φορά που η ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο παρουσιάστριας της σημαντικότερης βραδιάς του Μπρόντγουεϊ.

Η Αριάνα ΝτεΜπόουζ θα είναι παρουσιάστρια της τελετής απονομής των βραβείων Tony 2023.

Το CBS ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου την Τετάρτη ότι η ΝτεΜπόουζ θα είναι οικοδέσποινα στην 76η τελετή, στις 11 Ιουνίου στο United Palace, στη Νέα Υόρκη.

Είναι η δεύτερη φορά που η ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο παρουσιάστριας της σημαντικότερης βραδιάς του Μπρόντγουεϊ, που θα μεταδοθεί ζωντανά στο CBS, καθώς και στην υπηρεσία streaming Paramount+.

«Είχα την τιμή να υπηρετήσω ως οικοδέσποινα πέρυσι και επιπλέον μου ζητήθηκε να επιστρέψω! Ανυπομονώ λοιπόν να γιορτάσουμε αυτή την απίστευτη σεζόν» είπε η ΝτεΜπόουζ.

«Επιστρέφει! Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που η εντυπωσιακή Αριάνα ΝτεΜπόουζ επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων Tony ως οικοδέσποινά μας για τη φετινή τελετή» ανέφερε ο Τζακ Σούσμαν από το CBS EVP υπεύθυνος για τα αφιερώματα, τις ζωντανές εκδηλώσεις και τα εναλλακτικά προγράμματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος: θρίλερ με τις έρευνες για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Κερατσίνι: Σώθηκε αρνάκι από δημόσια σφαγή για το Πάσχα - Σύλληψη 40χρονου (εικόνες)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές