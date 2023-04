Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ακόμα και τις άγιες μέρες συναντάμε πελατειακές νοοτροπίες από την κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση στο κέντρο του Ηρακλείου και αντάλλαξε ευχές, με υποψηφίους βουλευτές του κόμματος.



«Αυτή την εποχή έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, και θεωρώ απαράδεκτο, ακόμη και αυτές τις άγιες μέρες, λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, να συναντάμε πελατειακές νοοτροπίες από την κυβέρνηση και να διορίζονται οι διοικήσεις όλων των μουσείων της χώρας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος νωρίτερα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, είχε συνάντηση στο κέντρο του Ηρακλείου και αντάλλαξε ευχές, με υποψηφίους βουλευτές του κόμματος.

Όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ο διορισμός των διοικήσεων των μουσείων, είναι «δυστυχώς άλλη μια απόφαση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, που αποδεικνύει ότι η προτεραιότητά τους είναι το πελατειακό κράτος και όχι η διαφάνεια και η αξιοκρατία, για τα οποία διψάει ο ελληνικός λαός».

Ο κ. Ανδρουλάκης που βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, για τις εορτές του Πάσχα, είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά πολίτες του Ηρακλείου και να ανταλλάξει μαζί τους ευχές.

«Καλή Ανάσταση, υγεία, ευημερία σε όλους τους ορθόδοξους Έλληνες, σε όλο τον ελληνικό λαό» ανέφερε στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

