Το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα (εικόνες)

Με τιμές η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Αθήνα. Με ειδικές πτήσεις θα μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα

Σε κλίμα κατάνυξης έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος της AEGEAN που μετέφερε το 'Αγιο Φωςαπό το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Αμέσως ξεκίνησε η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια με ειδικές πτήσεις της Aegean και της Olympic Air

Η ειδική πτήση του αεροσκάφος Α320neo της AEGEAN που πραγματοποιήθηκε χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 20:31. Τιμές στο Ανέσπερο Φως, που μεταφέρει το μήνυμα της Ανάστασης στην οικουμένη, απέδωσαν ένα μικρό τιμητικό άγημα και η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Με αίσθημα σεβασμού και ταπεινοφροσύνης παρέλαβα το 'Αγιο και Ανέσπερο Φως από τα χέρια του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου Γ', εκπροσωπώντας και φέτος την Ελληνική Κυβέρνηση», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης σε δήλωσή του κατά την επιστροφή του στην Αθήνα με το 'Αγιο Φως.

«Μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, είχαμε την υψηλή τιμή να παραστούμε στην Τελετή Αφής στον Πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και να συμμετέχουμε στη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα, από όπου θα διανεμηθεί σε όλες τις ιερές Μητροπόλεις ανά την Επικράτεια, μαζί με το αναστάσιμο μήνυμα».

«Ας ευχηθούμε το Φως της Ανάστασης του Κυρίου να μας καθοδηγεί και να ενδυναμώνει την πίστη μας, καθώς και να αναπτερώνει την ελπίδα όλων μας για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Είθε το μήνυμα της νίκης της ζωής επί του θανάτου να φτάσει σε ολόκληρη την Οικουμένη. Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη και Υγεία σε όλους σας!

Στην αποστολή για την τελετή αφής και μεταφοράς του Αγίου Φωτός, εκτός από τον υφυπουργό Εξωτερικών, μετείχαν ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Συνόδου Ορθοδοξίας και τα μέλη της Συνόδου: Θανάσης Δαβάκης βουλευτής της ΝΔ και Γιάννης Σαρακιώτης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, πρόεδρος της επιτροπής απόδημου ελληνισμού της Βουλής και ο εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου Θεόκλητος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων.

«Το ‘Αγιο Φως μεταφέρει μήνυμα ελπίδας και παρηγοριάς για την τραγωδία των Τεμπών. Μετά τον Σταυρό ακολουθεί Ανάσταση και μετά τον θάνατο η ζωή», τόνισε στο μήνυμά του ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου, Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ.

Ξεκινά η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα

Μετά την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Αθήνα ξεκινά η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια αεροπορικώς. Συγκεκριμένα αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air θα μεταφέρουν το 'Αγιο Φως σε 8 προορισμούς, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Αλεξανδρούπολη (Α3 146) - Αναχώρηση 20:05 - 'Αφιξη 21:05

Αθήνα - Χανιά (A3 344) - Αναχώρηση 22:35 - 'Αφιξη 23:25

Αθήνα - Σάμος (OA 3004) (έκτακτη) - Αναχώρηση 18:30 - 'Αφιξη 19:30

Σάμος - Λάρισα (OA 3005) (έκτακτη) - Αναχώρηση 19:40 - 'Αφιξη 20:55

Λάρισα - Λήμνος (OA 3006) (έκτακτη) - Αναχώρηση 21:05 - 'Αφιξη 21:55

Αθήνα - Ιωάννινα (OA 3000) (έκτακτη) - Αναχώρηση 18:30 - 'Αφιξη 19:45

Ιωάννινα - Κέρκυρα (OA 3001) (έκτακτη) - Αναχώρηση 19:55 - 'Αφιξη 20:15

Κέρκυρα - Κεφαλονιά (OA 3002) (έκτακτη) - Αναχώρηση 20:25 - 'Αφιξη 21:05

Η μεταλαμπάδευση του Φωτός σε διάφορα μέρη της Ελλάδας θα γίνει και με αεροσκάφη της SKY Express.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη (GQ388) - Αναχώρηση 20:20 - 'Αφιξη 21:15

Αθήνα - Ηράκλειο (GQ216) - Αναχώρηση 20:20 - 'Αφιξη 21:10

Αθήνα - Ρόδος (GQ282) - Αναχώρηση 19:15 - 'Αφιξη 20:15

Αθήνα - Κως (GQ224) - Αναχώρηση 20:45 - 'Αφιξη 21:45

Αθήνα - Μύκονος (GQ234) - Αναχώρηση 20:35 - 'Αφιξη 21:20

Αθήνα - Μυτιλήνη (GQ304) - Αναχώρηση 20:15 - 'Αφιξη 21:20

Αθήνα - Σαντορίνη (GQ356) - Αναχώρηση 20:55 - 'Αφιξη 21:50

Αθήνα - Χίος (GQ244) - Αναχώρηση 20:35 - 'Αφιξη 21:25

