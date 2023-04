Πολιτισμός

Η Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών και σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα

Με κατάνυξη η Ανάσταση σε όλη τη χώρα. Πού γιόρτασαν η ΠτΔ και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, χιλιάδων πιστών και με τη δέουσα λαμπρότητα, τελέστηκε η Ακολουθία της Αναστάσεως, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη», η ατμόσφαιρα έγινε φαντασμαγορική από τα πυροτεχνήματα για τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, την πτώση και καθαίρεση του 'Αδη από τον Αναστημένο.

Σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα αναγνώστηκε το πασχάλιο μήνυμα του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας, στο οποίο, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «Η ανθρώπινη Ιστορία, η τραγικότητα, το φυσικό κακό, το αδιανόητο κάποτε ηθικό κακό, η βάναυση ματαίωση των ονείρων μας σε όλα τα επίπεδα, όλα μπορούν, όλα καλούνται να μετάσχουν στην μεταμορφωτική προοπτική της Ανάστασης. Απέναντι στη φθορά ολόφωτη η Χάρη της Ανάστασης. Ο 'Αδης ‘'βασιλεύει, αλλ' ουκ αιωνίζει''. Ο Αναστάς Θεάνθρωπος φανερώνει τις άπειρες δυνατότητες που αποκτά η ανθρώπινη φύση και όλοι μας κατά Χάρη».

Της Ακολουθίας της Αναστάσεως έπεται η Θεία Λειτουργία.

Το Πάσχα της ΠτΔ, του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών

Στην Αθήνα παρέμεινε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου , η οποία την Κυριακή του Πάσχα θα μεταβεί στην Προεδρική Φρουρά.

Στην Τήνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, σηματοδοτεί διαχρονικά την πορεία από τη δοκιμασία στη λύτρωση. Γίνεται έτσι ευκαιρία ατομικού και συλλογικού αναστοχασμού, αλλά και αφετηρία ελπίδας», αναφέρει στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κέρκυρα και την Κυριακή του Πάσχα θα επισκεφθεί το Ναυτικό σταθμό Κέρκυρας. «Να ακολουθήσουν κι άλλες αναστάσεις, προσωπικές και συλλογικές» διαμήνυσε ο κ.Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη από όπου ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση, υγεία, ευημερία σε όλους τους ορθόδοξους Έλληνες, σε όλο τον ελληνικό λαό».

Στην Λαμία ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δήμητρης Κουτσούμπας ο οποίος ευχήθηκε «Καλό Πάσχα με δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Καλή ανάσταση για τον ελληνικό λαό με δυνατό το ΚΚΕ, πιο δυνατό απ' ότι μέχρι σήμερα, για να είναι πραγματικά δυνατός ο ίδιος ο λαός».

Στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος στο μήνυμα του ευχήθηκε «στις 21 Μαΐου να βοηθήσουν όλοι να γίνει η ανάσταση της Ελλάδος».

Στην Αίγινα βρίσκεται ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 Γ.Βαρουφάκης ο οποίος στο μήνυμα του ανέφερε πως «Το Πάσχα φέρνει κάθε Άνοιξη τόσο τη λύτρωση της ελπίδας όσο και την ελπίδα της λύτρωσης».

