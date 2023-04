Απόπειρα πραξικοπήματος στο Σουδάν: Έλληνες τραυματίες από ρουκέτα

Μαίνονται οι συγκρούσεις στο Σουδάν ανάμεσα στο στρατό και παραστρατιωτικές ομάδες. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, ανάμεσά τους δύο Έλληνες.

Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στη σουδανική πρωτεύουσα, στο Χαρτούμ, από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της λειτουργίας της Αναστάσεως. Την πληροφορία έκανε γνωστή ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας.

Την ώρα της Λειτουργίας της πρώτης Ανάστασης η εκκλησία ήταν περικυκλωμένη από τεθωρακισμένα και έπεσε ρουκέτα που προκάλεσε τον τραυματισμό τους.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε σύσταση στα μέλη της ελληνικής κοινότητας να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

25 νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Συνολικά 56 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 595 άλλοι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που μαίνονται σε όλο το Σουδάν, δήλωσε απόψε στο Reuters η Ένωση Ιατρών του Σουδάν. Η ιατρική ένωση δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει εάν όλα τα θύματα είναι άμαχοι.Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, τέσσερις στη γειτονική πόλη Ομντουρμάν, οκτώ στην πόλη Νιάλα, έξι στην πόλη Ελ-Ομπέιντ και πέντε στην πόλη Ελ Φάσερ, πρόσθεσε η πηγή.

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.

By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West's answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM