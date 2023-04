Πολιτική

Καλίν για ελληνοτουρκικά: Έχουμε ηρεμία, αλλά υπάρχουν ακόμη “αγκάθια”

«Υπάρχουν όμως κάποια βάρη που μας έφερε η γεωγραφία και μας επέβαλε η ιστορία», τόνισε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Ερντογάν.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν σε συνέντευξή του στο TV 100, τονίζοντας από τη μια πως στις σχέσεις των δύο χωρών υπάρχει μια ηρεμία ωστόσο υπογραμμίζει πως υπάρχουν ακόμα «αγκάθια» που μπορεί να επιφέρουν και πάλι ρήξη στο μέλλον.

Αρχικά ανέφερε πως: «Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο ηρεμίας. Μετά τον σεισμό, φυσικά, (οι Έλληνες) έδειξαν μεγάλη κατανόηση. Πάντα λέγαμε ότι δεν έχουμε σκοπό να μπούμε σε μια τέτοια πολιτική διαμάχη με την Ελλάδα. Η ατζέντα μας είναι ήδη ξεκάθαρη. Είμαστε απασχολημένοι εδώ».

Συνέχισε λέγοντας πως η χώρα μας έχει μπει στον δρόμο για τις εκλογές ενώ τόνισε πως «δεν πρέπει να μαλώνουμε επί της αρχής».

Ωστόσο, όπως είπε στη συνέχεια ο Καλίν «υπάρχουν όμως κάποια βάρη που μας έφερε η γεωγραφία και μας επέβαλε η ιστορία. Δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα χωρίς να τα αντιμετωπίσεις αναδρομικά, ας πούμε, χωρίς να περάσεις από μια διπλωματική θεραπεία, χωρίς να λύσεις αυτά τα προβλήματα».

«Υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες που μας επέβαλε η γεωγραφία, υπάρχουν τα νησιά, υπάρχει η στενότητα της γεωγραφικής περιοχής, υπάρχουν κάποιες πρακτικές από το παρελθόν, υπάρχει το Κυπριακό. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή τη σχέση με όλα αυτά. Μερικές φορές αυτό μετατρέπεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα, μερικές φορές μπορεί να σε φέρει αμέσως σε σημείο ρήξης», κατέληξε στις δηλώσεις του, σύμφωνα με το ethnos.gr.

