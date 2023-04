Κόσμος

Σουδάν: Εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Ο ΟΗΕ εκτιμά πως τουλάχιστον 185 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 1.800 έχουν τραυματιστεί στις μάχες που ξέσπασαν το Σάββατο και μαίνονται έκτοτε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, συζήτησε σήμερα χωριστά με τους δυο αντίπαλους στρατηγούς που έχουν εμπλακεί σε αιματηρή σύγκρουση για την εξουσία στο Σουδάν και επέμεινε στο ότι «επείγει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός».

Η κατάπαυση του πυρός «θα επέτρεπε να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις μάχες, να επανενωθούν οι σουδανικές οικογένειες και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των μελών της διεθνούς κοινότητας στο Χαρτούμ», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν στους συνομιλητές του, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Βεντάντ Πατέλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν τις αντίπαλες πλευρές στο Σουδάν να παύσουν πυρ και τους ηγέτες τους να ξαναρχίσουν διάλογο.

Οι μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τη μεγαλύτερη παραστρατιωτική δύναμη του Σουδάν «απειλεί την ασφάλεια των σουδανών αμάχων» και «υπονομεύει τις προσπάθειες επανέναρξης της μετάβασης της χώρας στη δημοκρατία», αναφέρει ανακοίνωση των επικεφαλής της διπλωματίας των κρατών μελών της ομάδας των επτά.

«Παροτρύνουμε τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες αμέσως, άνευ προϋποθέσεων. Καλούμε όλους τους παράγοντες να αποκηρύξουν τη βία, να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να λάβουν ενεργά μέτρα για τη μείωση των εντάσεων και για να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια όλων των αμάχων, συμπεριλαμβανομένου του διπλωματικού και ανθρωπιστικού προσωπικού», προστίθεται στο κείμενο των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της G7.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως τουλάχιστον 185 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 1.800 έχουν τραυματιστεί στις μάχες που ξέσπασαν το Σάββατο και μαίνονται έκτοτε. Ο απολογισμός των θυμάτων όμως θεωρείται βέβαιο πως είναι πολύ πιο βαρύς στην πραγματικότητα.

