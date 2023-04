Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν σε Χερσώνα και Λουχάνσκ (εικόνες)

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στις περιοχές αυτές έπειτα από την έναρξη του πολέμου.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετέβη στις περιφέρειες της Χερσώνας και του Λουχάνσκ, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας αντίστοιχα, για να συναντήσει τους στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί στο πλαίσιο της ρωσικής επιχείρησης που εξαπολύθηκε πριν από περισσότερο από ένα έτος, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Στην ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας δεν διευκρινίζεται πότε έγινε αυτή η επίσκεψη. Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος χαιρέτισε τους στρατιωτικούς στις περιφέρειες της Χερσώνας και του Λουχάνσκ με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα των Ορθοδόξων προχθές, Κυριακή, και τους προσέφερε θρησκευτικές εικόνες.

"Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετέβη στο γενικό επιτελείο της στρατιωτικής μονάδας 'Dniepr'" στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στην περιφέρεια της Χερσώνας μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε εκεί με τον διοικητή των ρωσικών αερομεταφερόμενων δυνάμεων, τον στρατηγό Μιχαήλ Τεπλίνσκι, κι άλλους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους για να συζητήσουν για την κατάσταση στις περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, των οποίων η Ρωσία ανακοίνωσε την προσάρτηση τον Σεπτέμβριο.

"Είναι σημαντικό για μένα να μάθω την άποψή σας για την κατάσταση, να σας ακούσω, να ανταλλάξουμε πληροφορίες", σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το Κρεμλίνο.

Ο ρωσικός στρατός αποχώρησε από την πόλη της Χερσώνας, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, τον Νοέμβριο του 2022 για να αναδιπλωθεί στην άλλη όχθη του Δνείπερου.

Ο Πούτιν μετέβη επίσης στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, στην πρώτη επίσης επίσκεψη που πραγματοποιεί εκεί, για να συναντηθεί με τους στρατιωτικούς του γενικού επιτελείου της ρωσικής Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Τον Μάρτιο, ο Πούτιν είχε επισκεφθεί αιφνιδίως την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, και την Μαριούπολη, σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας που πολιορκούσαν οι ρωσικές δυνάμεις για μήνες και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον Μάιο του 2022.

