Apple: Υπηρεσία αποταμίευσης με επιτόκιο 4,15%

Έναν νέο αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο 4,15% τον χρόνο -υπερδεκαπλάσιο από το μέσο επιτόκιο στις ΗΠΑ- λανσάρουν η Apple και η Goldman Sachs, επιχειρώντας να προσελκύσουν καταθέτες, όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Σε συνέχεια της σχετικής τους ανακοίνωσης τον Οκτώβριο, ο τεχνολογικός κολοσσός με έδρα την Καλιφόρνια και η επενδυτική τράπεζα λάνσαραν τη Δευτέρα τον νέο αποταμιευτικό λογαριασμό.

Το επίπεδο του 4,15% είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο αποταμιευτικό επιτόκιο του 0,37% στις ΗΠΑ. Είναι επίσης σημαντικά υψηλότερο από προϊόντα ανταγωνιστών όπως η American Express, η οποία χορηγεί επιτόκιο 3,75%.

Ο λογαριασμός θα είναι διαθέσιμος για τους χρήστες της πιστωτικής κάρτας της Apple, η οποία εκδίδεται σε συνεργασία με τη Goldman Sachs.

Ο νέος αποταμιευτικός λογαριασμός έρχεται σε μια στιγμή που οι παραδοσιακές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων.

Αν και η Apple με αυτήν την κίνηση επεκτείνει τις χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληρωμών Paddle, Κρίστιαν Όουενς, ανέφερε στους FT ότι το ισχυρό «χαρτί» της Apple είναι πάντα οι πωλήσεις υλικού και οι μη τραπεζικές υπηρεσίες. «Δεν νομίζω ότι η Apple θέλει να γίνει τράπεζα», είπε.

