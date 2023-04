Life

“Το Πρωινό”: Άννα Μαρία και Φίλιππος έκαναν Ανάσταση στην Μήλο (βίντεο)

Σε ποια εκκλησία βρέθηκαν η Άννα Μαρία και ο Φίλιππος το Μεγάλο Σάββατο για την Ανάσταση.



Τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας χωρίστηκαν όπως φαίνεται και δεν γιόρτασαν το Πάσχα μόνο στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, καθώς υπήρχαν και αυτοί που προτίμησαν την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος και η Άννα Μαρία εθεάθησαν στην Μήλο για την Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο.

Φωτογραφίες που έδειξε η εκπομπή «Το Πρωινό» δείχνουν την Άννα Μαρία και τον Φίλιππο να είναι στον ενοριακό ναό της Αγίας Παρασκευής στα Πολλώνια της Μήλου, εκεί όπου εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν για να γιορτάσουν την Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο.

Στο «Πρωινό» μίλησε και ο υπεύθυνος του εστιατορίου στο οποίο Άννα Μαρία και Φίλιππος έφαγαν αμέσως μετά τον επιτάφιο το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

«Υπέροχοι άνθρωποι, σεμνοί, χαμογελαστοί. Φάγανε σολομό, φάγανε δυο σαλάτες, τις οποίες τις φτιάχνουμε εδώ στο κατάστημα μεσογειακές, οι οποίες είναι λαχανικών, ήπιανε κρασί» είπε και πρόσθεσε ότι ήταν γενναιόδωροι και πρόσχαροι.

Ωστόσο, η Μαρία Ολυμπία, η εγγονή της Άννας Μαρίας, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τους εορτασμούς της οικογένειάς της για το Πάσχα στο Χάμπτονς, ενώ οι γιοι του Παύλου κράτησαν τον επιτάφιο στην περιφορά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Χάμπτονς.

