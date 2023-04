Life

Παύλος: Η Μαρία Ολυμπία απαθανατίζει τον πατέρα της στο πασχαλινό τραπέζι (εικόνες)

Στα Χάμπτονς πέρασε το Πάσχα ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίου με την οικογένειά του. Οι φωτογραφίες της Μαρίας Ολυμπίας.



Στα Χάμπτονς των ΗΠΑ βρίσκεται ο Παύλος, γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, το φετινό Πάσχα μαζί με την οικογένειά του.

Μάλιστα, οι δύο γιοί του κράτησαν τον επιτάφιο στην περιφορά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Χάμπτονς.

Η Μαρία Ολυμπία βρέθηκε εκεί μαζί με την οικογένειά της και δεν δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το πασχαλινό τραπέζι.

Ο Παύλος φαίνεται μπροστά από το οικογενειακό τραπέζι ο οποίος συνομιλεί με τους υπολοίπους και κρατά ένα ποτήρι κρασί.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαρία Ολυμπία στο fthis.gr

