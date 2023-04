Κοινωνία

Γλυφάδα: Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν νεαρό

Αντιμέτωπος με τέσσερα άτομα βρέθηκε ο νεαρός άνδρας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας. Που και πως συνελήφθη η συμμορία.

Περίπου 20 λεπτά μετά απο τα μεσάνυχτα, επί της οδού Μπουμπούλινας, στην Γλυφάδα, μια ομάδα απο τέσσερα άτομα, πλησίασε έναν νεαρό άνδρα, που περπατούσε στον δρόμο.





Τα τέσσερια άτομα, ηλικίας 16, 17, 18 και 21 ετών, έκλεισαν τον δρόμο στον 20χρονο, τον οποίο χτύπησαν και τον ακινητοποίησαν, ενώ αμέσως μετά του πήραν το πορτοφόλι του, που περιείχε 80 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.





Οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν, όμως χάρη στην άμεση κλήση στην Αστυνομία και την περιγραφή του θύματος,, ο οποίος συγκράτησε και την πινακίδα του οχήματος, αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο λίγο αργότερα.





Οι αστυνομικοί έκαναν προσαγωγή των τεσσάρων νεαρών και κάλεσαν το θύμα να τους αναγνωρίσει, με τον 20χρονο να αναγνωρίζει και τους τέσσερις ως τους δράστες της επίθεσης εναντίον του.