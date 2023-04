Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για ύποπτη τσάντα έξω από τράπεζα

Ύποπτο αντικείμενο μπροστά σε ΑΤΜ τράπεζας κινητοποίησε την Αστυνομία.

Μία άδεια τσάντα που εντοπίστηκε μπροστά σε υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Αλεξ. Παπαναστασίου, προκάλεσε στις 2 μετά το μεσημέρι, την κινητοποίηση της Αστυνομίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε κατόπιν σχετικής κλήσης για ύποπτο αντικείμενο, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να σπεύδουν στο σημείο (περιοχή Χαριλάου).

Εξετάζοντας το αντικείμενο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και η κινητοποίηση έληξε άμεσα.

Φωτογραφία: GRtimes.gr

