Θεσσαλονίκη: Το Πάσχα τους “στοίχισε” 150000 ευρώ!

Πως μια ολόκληρη περιουσία έκανε φτερά, τις ημέρες του Πάσχα

Είχαν κρυμμένη στο σπίτι τους ολόκληρη περιουσία. Έφυγαν για να γιορτάσουν το Πάσχα και όταν επέστρεψαν, τα χρήματα είχαν κάνει φτερά.

Ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα κλοπής ενός μεγάλου χρηματικού ποσού. Άγνωστοι διέρρηξαν το διαμέρισμά τους, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και τους έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του thestival.gr, το ζευγάρι έλειψε από το διαμέρισμα για τρεις ημέρες προκειμένου να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν γύρισαν στο σπίτι το κακό είχε γίνει. Βρήκαν την πόρτα του διαμερίσματος παραβιασμένη.

Το ζευγάρι είχε τοποθετήσει τα χρήματα σε δύο χαρτόκουτα στο πατάρι του διαμερίσματος. Τα χρήματα προέρχονταν από πώληση σπιτιού.

Οι διαρρήκτες φαίνεται πώς ήταν προσεκτικοί καθώς κανένας από την πολυκατοικία δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Διέρρηξαν το σπίτι με λοστό, άρπαξαν τα χρήματα και αποχώρησαν.

«Είμαστε παρά πολύ πληγωμένοι με αυτό που έχει συμβεί. Γυρίσαμε και βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή. Δυστυχώς κανένας από τους υπόλοιπους ενοίκους δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό», δήλωσε στο thestival.gr η ένοικος του διαμερίσματος.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας.

