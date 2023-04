Κόσμος

Τροχαίο - Κίνα: Πολύνεκρη σύγκρουση φορτηγών

Νεκροί και τραυματίες από σύγκρουση φορτηγών στην Κίνα. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο φορτηγά κοντά στην πόλη Ζινίνγκ.

Οι δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

