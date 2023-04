Κόσμος

Αλαμπάμα - Μακελειό σε πάρτι γενεθλίων: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι

Δύο έφηβοι κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στην Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι.

Δύο έφηβοι από την Αλαμπάμα τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς σε ένα πάρτι γενεθλίων από τους οποίους σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 32, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι ύποπτοι, ο Τάι Ρικ ΜακΚάλοου, 17 ετών και ο Τράβις ΜακΚάλοου, 16 ετών, κατάγονται από το Τάσκιγκι. Συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε δίωξη για τέσσερις ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο, ανέφερε ο αρχιφύλακας Τζέρεμι Μπάρκετ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην αίθουσα χορού Μαχόγκανι Μάστερπις του Ντέιντεβιλ, μιας κοινότητας 3.200 κατοίκων στα βορειοανατολικά του Μοντγκόμερι, όπου μια 16χρονη γιόρταζε τα γενέθλιά της.

«Μην αμφιβάλετε. Εδώ είναι Αλαμπάμα και όταν τραβάτε όπλο και αρχίζετε να πυροβολείτε τον κόσμο, θα σας βάλουμε στη φυλακή. Κουραστήκαμε να πηγαίνουμε σε μητέρες και να πρέπει να τους πούμε ότι τα παιδιά τους δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι», είπε ο Μπάρκετ.

Από τους εννέα τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμη, οι πέντε είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η Χάιντι Σμιθ, μια εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Λέικ Μάρτιν.

Τρεις έφηβοι και ένας 23χρονος σκοτώθηκαν από τα πυρά των δύο ανηλίκων. Το ένα από τα θύματα ήταν ο αδελφός της εορτάζουσας, ένας μαθητής λυκείου και μέλος της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Η εφημερίδα Montgomery Advertiser, επικαλούμενη τη γιαγιά του, έγραψε ότι πρόκειται για τον Φιλ Ντόουντελ, ο οποίος επρόκειτο να αποφοιτήσει σε μερικές εβδομάδες και σκόπευε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Τζάκσονβιλ, με αθλητική υποτροφία.

Τα άλλα τρία θύματα είναι η Σονκίβια Σμιθ, 17 ετών, η Μάρσα Κόλις, 19 ετών και ο Κόρμπιν Χόλστον, 23 ετών.

