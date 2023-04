Οικονομία

Υπουργείο Ανάπυτξης: Απολογισμός 4ετίας από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου στους τομείς των επενδύσεων και ανάπτυξης.

«Τις επιτυχίες τις φέρνουν οι ομάδες και όχι οι μονάδες, και για όσα έγιναν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην τετραετία - καθώς όλα μετριούνται - είμαι περήφανος». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση με θέμα «2019-2023: 4 χρόνια Ανάπτυξη για Όλους», στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας, για την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου στους τομείς των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, οι υφυπουργοί, Γιάννης Τσακίρης και Χρίστος Δήμας, ανέλυσαν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του υπουργείου που οδήγησαν, όπως επεσήμαναν, σε ιστορικά ρεκόρ σε επενδύσεις - ιδίως ξένες επενδύσεις - και εξαγωγές, τη σημαντική αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων, των ΣΔΙΤ και των υπαγωγών στον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και την πρώτη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ-27, τόσο στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-20, αλλά και στην έγκριση και άμεση υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-27, όσο και στη βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015-2022, προσελκύοντας παράλληλα επενδύσεις παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα έρευνας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σύρου (Αντώνης Χατζαντώνης) και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (Μαρίνα Πέππα και Σάββας Παπαδόπουλος), τις εταιρείες PYRAMIS - ΠΙΤΣΟΣ (Γαβριήλ Θεοδοσίου) CRETA FARMS (Στέλιος Αϊφαντής), NOVA (Αλέξανδρος Μπρέγιαννης) και AMAZON WEB SERVICES (Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη), τις start-up HELLENIC RADIATION DOSIMETRY (Μαριάνθη Φραγκοπούλου), GRANDMAMA (Βίκυ Κλήμη) και CAMPSAROUND (Κυριάκος Τσίγκρος) και της Spin-off BIO2CHP (Στέφανος Τσιακμάκης), των Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Δημήτρης Μουλιάτος) και της Εστίασης (Βαγγέλης Πιττερός) αφού έκαναν σύντομη αναδρομή στην εξυγίανση - ίδρυση της εταιρείας τους, καθώς και στις θέσεις εργασίας που διασώθηκαν και δημιουργήθηκαν, αλλά και στις επενδύσεις που δρομολογήθηκαν, ανέδειξαν την δημιουργική συνεργασία τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Οι δράσεις

Μεταξύ των στοιχείων που αναφέρθηκαν είναι ότι στην 4ετία, με απλοποιήσεις, επιταχύνσεις και μεταρρυθμίσεις, δημιουργήθηκε φιλοεπενδυτικό κλίμα και επιτεύχθηκε δυναμική ανάπτυξη, ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων. Αυξήθηκαν συνολικά οι επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία 4ετία κατά 45%, πραγματοποιήθηκαν 36 νέες στρατηγικές επενδύσεις, αριθμός ρεκόρ, με περισσότερα από 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης ρεκόρ σημειώθηκε και στις εξαγωγές, όπου πλέον προσεγγίζουν το 40%. Σημειώθηκε ρεκόρ υπαγωγών στον Αναπτυξιακό Νόμο με πάνω από 282% μεσοσταθμική αύξηση των υπαγωγών ετησίως κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 2022 επιτεύχθηκε διπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης 6% έναντι 3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώθηκε ακόμη ότι, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ανεβαίνοντας 16 θέσεις μεταξύ 34 πλούσιων ευρωπαϊκών χωρών.

Ακόμη, 300.000 νέες και νέοι βρήκαν δουλειά, ενώ πολλοί νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των μνημονίων, έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην πατρίδα. Τριπλασιάστηκαν οι εγκρίσεις Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στηρίχθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υλοποιείται το σχέδιο της απολιγνιτοποίησης, αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

ΕΣΠΑ

Σε ό,τι αφορά στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, αυτά τα 4 χρόνια η χώρα βρέθηκε στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η απορρόφηση ανήλθε στο 85% στα τέλη του 2022 έναντι 24% το 2019, κι αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 12 δισ. ευρώ χρήματα στην πραγματική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίοδο της πανδημίας, καθώς από το ΕΣΠΑ δόθηκαν περί τα 8,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη του κοινωνικού και επιχειρηματικού ιστού της χώρας, και πιο συγκεκριμένα :

7.6 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους,

70 εκ. ευρώ για την Παιδεία,

262 εκ. ευρώ για την Υγεία,

205 εκ. ευρώ για τη Γεωργία, αλλά και κεφάλαια για λοιπά έργα.

Όμως δεν είναι μόνο η περίοδος της πανδημίας για την στήριξη από το ΕΣΠΑ, που η χώρα μας στηρίχτηκε από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Στον τομέα της απασχόλησης ωφελήθηκαν :

133.000 άνεργοι

105.000 μακροχρόνια άνεργοι

177.000 (αυτό)απασχολούμενοι

125.000 νέοι έως 29 ετών

υπήρξαν 3.100 σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, από τις οποίες αναμένεται να δημιουργηθούν και πολλές νέες θέσεις εργασίας

ενώ 500.000 άνεργοι ωφελούνται καθημερινά μέσω νέων προγραμμάτων.

Επίσης 875.000 άτομα επωφελήθηκαν από τις υποστηριζόμενες δομές υγείας και προνοίας

Στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης:

Σε 15.000 σχολικές μονάδες γίνονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

15.000 άτομα (16-66+) συμμετέχουν σε προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας

30.800 μαθητές συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας και

πραγματοποιήθηκαν 7.170 προγράμματα δια βίου μάθησης.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, έγινε δυνατόν 50.000 νοικοκυριά να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ενώ υπάρχει μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τα δημόσια κτήρια κατά 148 εκατ. kWh.

Στον τομέα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: 1.500 επιχειρήσεις υλοποιούν πλέον δράσεις έρευνας και καινοτομίας, 1.400 επιχειρήσεις συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα, ενώ 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται για να εισάγουν νέα προϊόντα, και δημιουργούν 14.200 νέες θέσεις εργασίας.

