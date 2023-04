Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ: “Αντίο” Ευρώπη με βαριά ήττα από την Χάποελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα από την Χάποελ Ιερουσαλήμ και αποκλείστηκε από το Final 4 του BCL.

Στην Ιερουσαλήμ ολοκληρώθηκε το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» της ΑΕΚ στο Basketball Champions League.

H Ένωση ηττήθηκε με το βαρύ 91-51 από την Χάποελ στο Game 3 της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης, με τους Ισραηλινούς να γράφουν το 2-1 στη σειρά και να παίρνουν πανηγυρική πρόκριση για το φάιναλ φορ.

Το... πολεμικό κλίμα που δημιούργησαν οι οπαδοί της Χάποελ στην κατάμεστη Pais Arena, με αποκορύφωμα τις ύβρεις, τις χειρονομίες και την εκτόξευση αντικειμένων στον πάγκο της ΑΕΚ καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα και ενώ απουσίαζε το προστατευτικό πίσω από τις θέσεις των «κιτρινόμαυρων», επηρέασε το αγωνιστικό πρόσωπο της Ένωσης. Η ΚΑΕ μάλιστα κατήγγειλε με τη λήξη της αναμέτρησης επίθεση στον GM της ομάδας, Γιώργο Χήνα, δίχως λόγο και αιτία από ανθρώπους της Χάποελ.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ πλήρωσε την αστοχία της (14/50 σουτ εντός πεδιάς, 18/25 βολές), την έλλειψη δημιουργίας (μόλις 9 ασίστ) και την έλλειψη συγκέντρωσης, τη στιγμή που ο Μπρίντον Λεμάρ με 21 πόντους φάνταζε... όαση ετοιμότητας μπροστά στους συμπαίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 18-7, 43-22, 59-36, 91-51

Η Χάποελ μπήκε με τη... συνταγή του Game 1 στο παρκέ, αιφνιδίασε την ΑΕΚ και στο 10΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το υπέρ της 18-7. Δίχως να χάσουν την προσήλωση τους σε άμυνα και επίθεση, οι Ισραηλινοί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +19 στο 15΄ (33-14), ενώ με την ΑΕΚ να παλεύει μάταια να βρει το μακρινό σουτ οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ακόμη και στο +24 (40-16 στο 17΄), πριν πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια σε απόσταση ασφαλείας (43-22).

Η αποτελεσματική άμυνα των Ισραηλινών συνέχισε να... ταλαιπωρεί τους «κιτρινόμαυρους» και στην επανάληψη, με τη Χάποελ να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +23 (59-36), να μην κοιτάζει πίσω και να υποχρεώνει την ΑΕΚ σε μία από τις πιο βαριές ήττες στην Ιστορία της.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Λίστσκα, Κοζλόφσκις

Οι συνθέσεις:

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Τζίκιτς): Κάρινγκτον 15 (2), Κορνέλιους 3 (1), Λέβι, Βένε 15 (3), Γιάκοβ 2, Μπράουν 5 (1), Χάνκινς 8, Μέγερις 8 (2), Ράντολφ 25 (1), Σεγκέφ 3, Σμιθ 7 (1).

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 4 (1), Μάντσεν, Οριόλα 2, Παπαδάκης, Γουίλιαμς 6, Γιάνκοβιτς 11 (1), Κόνιαρης, Λεμάρ 21 (3), Μάιλς, Μίτσελ 7, Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Γεωργούλη: Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο – Τι λένε ηθοποιοί (βίντεο)

Μαρούσι: Κεραυνός έπεσε δίπλα σε καφετέρια - Άρπαξαν φωτιά τα δέντρα (εικόνες)

Κατερίνα Χέλμη: Πότε και που θα γίνει η κηδεία της