Ιταλία: Νέα επίθεση αρκούδας σε πεζοπόρο - Θα της κάνουν ευθανασία

Λίγες ώρες νωρίτερα αιχμαλωτίστηκε θηλυκή αρκούδα που σκότωσε νεαρό που έκανε τζόκινγκ.

Οι αρχές του Τρεντίνο, αφού αιχμαλώτισαν τη θηλυκή αρκούδα που σκότωσε έναν νεαρό που έκανε τζόκινγκ στις αρχές Απριλίου, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έλαβαν την απόφαση να σκοτώσουν και μια αρσενική, η οποία είχε τραυματίσει έναν πεζοπόρο, στις αρχές Μαρτίου.

Η εντολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της επαρχίας, τον Μαουρίτσιο Φουγκάτι, προβλέπει την ευθανασία της αρκούδας με την ονομασία «MJ5». Το ζώο, που εντοπίστηκε χάρη σε δείγματα DNA που άφησε πάνω στο θύμα του, επιτέθηκε στις 5 Μαρτίου σε έναν πεζοπόρο, στην κοιλάδα του Ράμπι, τραυματίζοντάς τον στο χέρι και το κεφάλι.

Η ευθανασία της αρσενικής αρκούδας «δικαιολογείται από την ανάγκη να διαφυλαχθεί η υγεία και η δημόσια ασφάλεια» στην ορεινή, δασώδη επαρχία του Τρεντίνο όπου υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 120 αρκούδες.

Η απόφαση αυτή αναμένεται ότι θα πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις στην Ιταλία, όπου οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων καταγγέλλουν με δριμύτητα τη διαχείριση της άγριας πανίδας από τις τοπικές αρχές. Τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη αιχμαλωτίστηκε και η θηλυκή αρκούδα «JJ4», η οποία επιτέθηκε και σκότωσε τον 26χρονο Αντρέα Πάπι κοντά στην κοινότητα Κάλντες, στις 5 Απριλίου.

Οι τοπικές αρχές ήθελαν να κάνουν ευθανασία στην αρκούδα, όμως το διοικητικό δικαστήριο του Τρέντο ανέστειλε προσωρινά την απόφαση αυτή.

Την Παρασκευή θα συναντηθούν στη Ρώμη τοπικοί αξιωματούχοι του Τρεντίνο με τον υπουργό Περιβάλλοντος Τζιλμπέρτο Πικέτο για να εξετάσουν ένα σχέδιο μετεγκατάστασης δεκάδων αρκούδων. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το πού θα μεταφερθούν οι αρκούδες.

