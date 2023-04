Αθλητικά

NBA: Οι Μπακς “σκότωσαν” τους Χιτ με 25 τρίποντα

Ασύλληπτο ξέσπασμα χωρίς τον Αντετοκούνμπο και δύο ρεκόρ για τα "Ελάφια" που έκανε το 1-1 στη σειρά.



Παίζοντας ομαδικό μπάσκετ, οι Μπακς επικράτησαν των Χιτ με 138-122 στο Μιλγουόκι και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs που πλέον μεταφέρεται στο Μαϊάμι για τα επόμενα δύο ματς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε λόγω του τραυματισμού που υπέστη στη μέση στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων.

Τα «ελάφια» έκαναν ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού με τους 81 πόντους που σημείωσαν στο πρώτο ημίχρονο ενώ με τα 25 εύστοχα τρίποντα ισοφάρισαν το ρεκόρ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, που είχαν 25 εύστοχα τρίποντα στο Game 2 των ημιτελικών της Ανατολής του 2016 κόντρα στην Ατλάντα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 25 πόντους με τον Τζρου Χόλιντεϊ να προσθέτει 24 πόντους και 11 ασίστ. Εξαιρετικός ήταν ο Πατ Κόνατον που, ενώ δεν είχε παίξει στο πρώτο ματς, έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 22 πόντους και 6/10 τρίποντα.

Για τους Χιτ, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Χίροου (κάταγμα σε δύο δάχτυλα του δεξιού του χεριού), ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 25 πόντους ενώ 18 πόντους είχε ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

Επόμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι τα ξημερώματα της Κυριακής (23/4 στις 02:30) στο Μαϊάμι.

Στο Μέμφις, οι Γκρίζλις αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζα Μοράντ (καρπός) αλλά κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Λέικερς τους οποίους κέρδισαν με 103-93 ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ζέιβιερ Τίλμαν με 22 πόντους (13 ριμπάουντ) ενώ 18 πόντους σημείωσε ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και 17 ο Ντέσμοντ Μπέιν.

Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 28 πόντους με 12 ριμπάουντ ενώ 20 πόντους σημείωσε ο Ρούι Χατσιμούρα. Ο Άντονι Ντέιβις έμεινε στους 13 πόντους με 4/14 σουτ.

Τέλος στο Ντένβερ, οι Νάγκετς προηγήθηκαν ακόμη και με 21 πόντους αλλά κέρδισαν τελικά δύσκολα τους Τίμπεργουλβς με 122-113. Οι «σβόλοι» έκαναν έτσι το 2-0 στη σειρά που μεταφέρεται στη Μινεσότα για τα επόμενα δύο ματς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 40 πόντους με τον Νίκολα Γιόκιτς να έχει 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Για τους «λύκους» ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 41 πόντους ενώ 19 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Ρούντι Γκομπέρ.

