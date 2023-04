Πολιτική

Γεωργούλης: Αναμένεται νέα καταγγελία από πρώην ασκούμενη στο γραφείο του (βίντεο)

Γιατί διστάζει η νεαρή γυναίκα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινό".

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη μετά την καταγγελίες σε βάρος του από την Ελένη Χρονοπούλου.

Η μια μάλιστα φαίνεται να είναι κοντά στο να κάνει επίσημη καταγγελία, μετά την Ελένη Χρονοπούλου.

Πρόκειται για μια κοπέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινό" η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη στο γραφείο του κ. Γεωργούλη. Η κοπέλα φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία που είχε κάνει τότε στα αρμόδια όργανα του Ευρωκοινοβουλίου να είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον κ. Γεωργούλη εκτός Ευρωκοινοβουλίου σε κάποιον άλλο χώρο, και άσκηση σωματικής βίας από τον ίδιο.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ της εκπομπής του "Πρωινό" ο κ. Γεωργούλης φέρεται να της πρότεινε να βγουν για ένα ποτό και όπως η ίδια ισχυρίζεται την κακοποίησε.

Φέρεται,ωστόσο, να είναι τρομοκρατημένη από το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα στην υπόθεση της Ελένης Χρονοπούλου, της οποίας τα προσωπικά στοιχεία διέρρευσαν, κάτι που φοβάται ότι θα συμβεί και στην ίδια.

Μάλιστα, και ένας άνδρας έκανε αναφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Πρωινό", για εκφοβισμό στη δουλειά εκ μέρους του Αλέξη Γεωργούλη.

