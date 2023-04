Κοινωνία

Γεωργούλης - Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Έρευνα για την διαρροή στοιχείων της καταγγέλλουσας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας για την δημοσιοποίηση του ονόματος της καταγγέλλουσας στην υπόθεση Γεωργούλη.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από καταγγελία της υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελένης Χρονοπούλου, ξεκίνησε έρευνα για τυχόν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της. Και αυτό γιατί, από τις 17 Απριλίου 2023, δημοσιοποιηθήκαν σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης το όνομα της, φωτογραφίες της, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα, μετά την καταγγελία στην οποία είχε η ίδια προβεί, ενώπιον των βελγικών Αρχών, για φερόμενη σε βάρος της τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Αρχής αναφέρει:

«Με αφορμή τη συνεχή δημοσιοποίηση, από τις 17 Απριλίου 2023, σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του ονόματος, φωτογραφιών καθώς και άλλων προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε προβεί ενώπιον των αρμόδιων βελγικών Αρχών σε καταγγελία για φερόμενη σε βάρος της τέλεση αξιόποινων πράξεων από ευρωβουλευτή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, κατόπιν και της υποβολής σχετικής καταγγελίας, να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και της έκδοσης προσωρινών διαταγών περιορισμού της επεξεργασίας.

Επιφυλασσόμενη να εξετάσει τη σχετική καταγγελία και συνολικά τα ζητήματα που ανακύπτουν, η Αρχή καλεί πρωτίστως τα μέσα ενημέρωσης που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα να προβούν άμεσα σε επανεξέταση της νομιμότητάς των εν λόγω επεξεργασιών, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και να λάβουν οίκοθεν τα αναγκαία μέτρα ελέγχοντας κατά πόσον παρίσταται αναγκαία η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων της καταγγέλλουσας ως φερομένου θύματος αξιόποινης πράξης για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην πληροφόρηση και ενημέρωση».

