Πέθανε ο Τζόσεπ Μαρία Φουστέ

Θρήνος από την είδηση θανάτου του Τζόσεπ Μαρία Φουστέ.

Θρήνος στο καταλανικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση θανάτου ενός θρύλου της Μπαρτελόνα.

Ο Τζόσεπ Μαρία Φουστέ, ο οποίος και αγωνίστηκε για μία 10ετία στο Καμπ Νου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο Φουστέ φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από το 1962 έως το 1972, συμπληρώνοντας 406 συμμετοχές με τους “μπλαουγκράνα” και πετυχαίνοντας 117 γκολ, ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της ομάδας.

“Οι απανταχού οπαδοί της Μπαρτσελόνα θα σε θυμούνται για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη”, έγραψαν οι Καταλανοί μετά την είδηση του θανάτου του, στα social media.

