Εκλογές 2023: Καλαφάτης - Καλαματιανός - Δουδωνής για τον Γεωργούλη και το μήνυμα της κάλπης

Οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Μία ημέρα πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, η ένταση στο πολιτικό σκηνικό είναι αυξημένη, τόσο αναφορικά με την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη και το κατά πόσον και από πότε ήταν ενήμεροι για την καταγγελία ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και σχετικά με την πολιτική διαχείριση του θέματος από τα στελέχη των κομμάτων.

Στο θέμα αναφέρθηκαν, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι Σταύρος Καλαφάτης (Υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης), Διονύσης Καλαματιανός (Υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία) και Παναγιώτης Δουδωνής (Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ).

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων αναφέρθηκαν και στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, καθώς και στο ενδεχόμενο σχηματισμού «κυβέρνησης των ηττημένων» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συζήτηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





