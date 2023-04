Υγεία - Περιβάλλον

Εγκαίνια Οικοτροφείων από την Ζωή Ράπτη (εικόνες)

Εγκαινιάστηκαν τα Οικοτροφεία «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΑΓΑΠΗ» για ψυχογηριατρικούς ασθενείς του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και το πρώτο Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου

Τα Οικοτροφεία «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΑΓΑΠΗ» για ψυχογηριατρικούς ασθενείς, του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, στο Κερατσίνι, καθώς και το πρώτο Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου στα Μέγαρα, εγκαινίασε την Πέμπτη, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Με τη δημιουργία των δύο Οικοτροφείων, στο Κερατσίνι, παρέχεται πλέον κοινοτική φροντίδα σε συνολικά 30 χρόνιους ψυχογηριατρικούς ασθενείς, ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών, που κάλυπταν έως τώρα ισάριθμες κλίνες του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Οι δύο νέες Μονάδες υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής (2014-2020) και στην συνέχεια, θα καλυφθούν με πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Με την άμεση λειτουργία τους γίνονται περαιτέρω σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και της επανένταξης των ψυχογηριατρικών ασθενών στην κοινότητα, όπως αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία.

Διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διαμονής και παρακολούθησης, ενίσχυσης των ατομικών δεξιοτήτων των ασθενών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξής τους.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, τόνισε:

«Στο πλαίσιο της προώθησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της αποσυμφόρησης των νοσοκομείων από τα ψυχογηριατρικά περιστατικά, όπως αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, που εγκρίθηκε από τη Βουλή, δημιουργούμε σύγχρονες Δομές στην κοινότητα, όπως τα δύο Οικοτροφεία που εγκαινιάζουμε σήμερα. Η δημιουργία τους είναι ένα έργο που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής που παρείχε τη χρηματοδότηση με πόρους από το ΕΣΠΑ, και ιδίως χωρίς την αγαστή μας συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αττικής».

Τα εγκαίνια των δύο νέων Οικοτροφείων πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νίκαιας Αλέξιου, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, των Βουλευτών Ιωάννη Τραγάκη και Δημήτρη Μαρκόπουλου, του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, Χρήστου Ροϊλού, της Υποδιοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Μαρίας Δίπλα, του Διοικητή του Δρομοκαϊτείου Ευάγγελου Κονταξάκη, της Διοικήτριας του Ψ.Ν.Α. Δέσποινας Τσαγδή, του Αντιπροέδρου του Δρομοκαϊτείου Θεόδωρου Καρατζά, και του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου.

Το πρώτο οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου, που εγκαινίασε στα Μέγαρα η Υφυπουργός Υγείας, υλοποιήθηκε κατόπιν διαγωνισμού, από την ΑΜΚΕ «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης και έχει δυναμικότητα 25 κλινών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Οικοτροφείου από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική στήριξη των ενοίκων με εικοσιτετράωρη ιατρική, ψυχολογική, νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, καθώς και στήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος.

Η παραπομπή των ασθενών στη Μονάδα γίνεται είτε μέσω της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου υπάγεται το Οικοτροφείο είτε κατόπιν αιτήματος από Φορείς και Υπηρεσίες της Κοινότητας. Η επικοινωνία με το νέο Οικοτροφείο γίνεται τηλεφωνικά στο 22967 71310 ή μέσω αποστολής email στο megara@medicalpsychology.eu

Μιλώντας στα εγκαίνια του Οικοτροφείου, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, επεσήμανε:

«Στην πατρίδα μας ζουν περίπου 160.000 ασθενείς με άνοια και άλλοι 280.000 άνθρωποι με ήπια γνωστική διαταραχή, που αποτελεί το προστάδιο της άνοιας. Αρκετοί ασθενείς με άνοια βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου και δεν μπορούν να έχουν την κατάλληλη φροντίδα στο σπίτι τους. Για να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, καθώς και τις οικογένειές τους, δημιουργούμε νέες Δομές, όπως είναι το πρώτο Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου. Παράλληλα, μεταξύ των 106 νέων Δομών που δημιουργούμε πανελλαδικά, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για να προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας, έχουμε μεριμνήσει ειδικά για τους ηλικιωμένους μας, με Οικοτροφεία, Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες στην κοινότητα».

Στα εγκαίνια του Οικοτροφείου παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνος, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Κώτσηρας, ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ο Γραμματέας της Βουλής, Ευάγγελος Λιάκος, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόριος Σταμούλης, η Υποδιοικήτρια 2ης ΥΠΕ Μαρία Δίπλα, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» Δημήτριος Αντωνίου, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας Λ. Μαρκάκη, εργαζόμενοι και πλήθος κόσμου.

