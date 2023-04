Υγεία - Περιβάλλον

Ψυχική Υγεία - Εθισμοί: Προγραμματικές συμφωνίες με το ΕΚΠΑ

Συνολικά πέντε προγραμματικές συμφωνίες υπογράφηκαν μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΕΚΠΑ για Ψυχική υγεία και εθισμούς

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη και ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, στο πλαίσιο της Δράσης 16820- «Μεταρρύθμιση στους τομείς της Ψυχικής Υγείας και των Εθισμών» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, υπέγραψαν σήμερα πέντε (5) προγραμματικές συμφωνίες.

Ειδικότερα, μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΕΚΠΑ, υπεγράφησαν:

Η Προγραμματική συμφωνία για το έργο «Αναβάθμιση Γνώσεων / Δεξιοτήτων και Πιστοποίηση των Εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας».

Η Προγραμματική Συμφωνία για το έργο «Επέκταση και ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης ψυχογηριατρικής υποστήριξης» ( ΟΠΨΥ ).

). Η Προγραμματική Συμφωνία για το έργο « Λειτουργία ολοκληρωμένης παρέμβασης Ψυχιατροδικαστικής υποστήριξης » (για άτομα με ψυχική διαταραχή και ιστορικό βίας-παραβατικότητας).

» (για άτομα με ψυχική διαταραχή και ιστορικό βίας-παραβατικότητας). Η Προγραμματική Συμφωνία για το έργο « Ενίσχυση Μονάδας Μελέτης Ύπνου » (ΜΜΥ).

» (ΜΜΥ). Η Προγραμματική Συμφωνία για το έργο «Επέκταση λειτουργίας Μονάδας Συμπεριφορικής Καρδιολογίας».

Η υπογραφή των 5 νέων προγραμματικών συμφωνιών, εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης δομών και δράσεων Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια (η ίδρυση 106 νέων δομών με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι ήδη σε εξέλιξη), το οποίο προβλέπεται με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία.

