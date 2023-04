Αθλητικά

ΑΕΚ: ο Αραούχο χειρουργήθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσους μήνες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο επιθετικός της ΑΕΚ.

Πιο σοβαρό απ΄ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί ήταν το πρόβλημα του Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα στη Μαδρίτη. Ο αρχηγός της ΑΕΚ εκτός από το μηνίσκο, χρειαζόταν επέμβαση και στον χιαστό, κάτι που ανεβάζει το διάστημα αποθεραπείας του στους 4-5 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει -στην καλύτερη περίπτωση- στα τέλη Αυγούστου, έχοντας χάσει όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του, αλλά και την προσπάθεια πρόκρισης στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με βάση το χειρότερο σενάριο (5 μήνες) θα απουσιάσει και από τις πρώτες αγωνιστικές της επόμενης περιόδου.

Στον 31χρονο επιθετικό έγινε συρραφή στον έσω μηνίσκο στο αριστερό γόνατο, ενώ αποφασίστηκε να γίνει ταυτόχρονα και επεμβατική διαδικασία για τον οπίσθιο χιαστό. Ότι υπήρχε θέμα είχε διαπιστωθεί στην Αθήνα από την μαγνητική στην οποία είχε υποβληθεί ο παίκτης, ωστόσο η απόφαση για επέμβαση πάρθηκε με βάση την που σχημάτισε ο γιατρός κατά την εγχείρηση. Ο «Τσίνο» θα παραμείνει στην Ισπανία για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης υπό την επίβλεψη των γιατρών που έκαναν και την επέμβαση. Άλλωστε, από τη στιγμή που έγινε συρραφή στον έσω μηνίσκο, ο παίκτης θα κινείται για περίπου ένα μήνα με πατερίτσες ή με κάποιον άλλο υποστηρικτικό μηχανισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη

Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)