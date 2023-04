Κόσμος

Κόστα Ρίκα: εξερράγη το ηφαίστειο Ρινκόν ντε λα Βιέχα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ηφαιστειακό νέφος έφθασε σε ύψος 2,5 χιλιομέτρων από την κορυφή του Ρινκόν ντε λα Βιέχα.

Το ηφαίστειο Ρινκόν ντε λα Βιέχα εξερράγη σήμερα (σ.σ. απόγευμα Παρασκευής στην Κόστα Ρίκα), χωρίς να αναφερθούν καταστροφές σε υποδομές ή θύματα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η έκρηξη του ηφαιστείου – που βρίσκεται στην επαρχία Γκουανακάστε, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας – ήταν αρκετά ισχυρή. Το ηφαιστειακό νέφος έφθασε σε ύψος 2,5 χιλιομέτρων από την κορυφή του Ρινκόν ντε λα Βιέχα, είπε ο γεωλόγος Μπλας Σάντσες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε η εθνική επιτροπή για την διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (CNE). «Το ηφαίστειο έχει καταγράψει εκρήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αν και όχι τόσο μεγάλες όσο αυτή», συμπλήρωσε. Μια έκρηξη τέτοιου μεγέθους «υποδηλώνει έξαρση δραστηριότητας», υπογράμμισε.

Volcano in Costa Rica erupts



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/IJpTQeX6oH — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 22, 2023

Επί του παρόντος, το επίπεδο συναγερμού για το συγκεκριμένο ηφαίστειο παραμένει στο κίτρινο (3ο υψηλότερο) της τετραβάθμιας κλίμακας, κάτι που μεταφράζεται σε «σημαντική» σεισμική δραστηριότητα, με μικρές εκρήξεις και έκλυση τοξικών αερίων, σύμφωνα με το Ηφαιστειολογικό και Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Κόστα Ρίκα (OVSICORI).

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο να μην πλησιάζουν τα ποτάμια λόγω του κινδύνου μόλυνσης από τα υλικά που εκτοξεύτηκαν από τον κρατήρα.

Στην Κόστα Ρίκα υπάρχουν περίπου 120 ηφαίστεια, αλλά μόνο πέντε από αυτά είναι ενεργά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίνες: Βρέθηκε ναυάγιο πλοίου με 1000 επιβάτες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)

S&P: αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας

Τροχαίο: Νεκρός 22χρονος οδηγός που “κάρφωσε” αυτοκίνητο σε κολόνα