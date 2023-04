Πολιτισμός

Χανιά: Το στρατόπεδο “Μαρκοπούλου” στον Δήμο

Παραδόθηκε στο δήμο Χανιών το στρατόπεδο, παρουσία του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού Άμυνας.

Στον δήμο Χανίων «πέρασε», το πρώην στρατόπεδο «Μαρκοπούλου», στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, βρέθηκε το απόγευμα στο στρατόπεδο και περιγήθηκε στούς χώρους του, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Χαρδαλιά, τους βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη ,Βασίλη Διγαλάκη και Γιάννη Κασελάκη και στελέχη του δήμου.

«Πρόκειται για μια σημαντική συνεισφορά στην ποιότητα ζωής των πολιτών των Χανίων», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης καθώς, όπως τόνισε, πρόκειται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος πολλών δεκαετιών. Aκόμα πρόσθεσε: « ήταν στρατόπεδο ουσιαστικά ανενεργό. Πρόκειται για μία απόφαση που αποτελεί συνέχεια πολλών άλλων αντίστοιχων αποφάσεων, με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων πάντα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, «πλέον η ευθύνη περνάει στον δήμο προκειμένου να γίνουν γρήγορα οι μελέτες. Εμείς πάντα θα είμαστε αρωγοί ώστε να γίνει ένα σημείο αναφοράς για όλους τους Χανιώτες και τους επισκέπτες». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε πολίτες που διαμαρτυρόταν ειρηνικά έξω από το στρατόπεδο, με αίτημα ο χώρος να γίνει πάρκο διαβεβαιώνοντας ότι ο χώρος θα αξιοποιηθεί για πράσινο, αναψυχής και άθλησης και δεν θα υπάρξει καινούρια δόμηση πάρα μόνο για τη δημιουργία κάποιων μικρών αναψυκτηρίων.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Χανίων αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό ανέφερε ότι άμεσα θα αρχίσουν έργα για την ανάπλαση του στρατοπέδου που μετά απο χρόνια προσπαθειών όπως τόνισε περνά στην τοπική κοινωνία. Χαρακτηρίζοντας την σημερινή ημέρα ιστορική ευχαρίστηκε ακόμα τον κ Χαρδαλιά και την κ. Μπακογιάννη για την συνεισφορά τους στην προσπάθεια να αποκτήσει ο δήμος τον χώρο του στρατοπέδου.

Από τα 54 συνολικά στρέμματα που καταλαμβάνει το πρώην στρατόπεδο τα 52 αποκτά ο δήμος εναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 2 στρέμματα παραμένουν στις ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού που υπηρετεί σε μονάδες της περιοχής.

Η παραχώρηση του στρατοπέδου στο δήμο έγινε καθώς το προσωπικό και οι δραστηριότητες του στραπέδου Μαρκοπούλου μεταφέρθηκαν εκτός της πόλης των Χανίων στο στρατόπεδο Αγιάς. Η παραχώρησή του αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύπτοντας ανάγκες που υπάρχουν.

