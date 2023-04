Αθλητικά

Open Βαρκελώνης: ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον τελικό

Ο Έλληνας τενίστας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ, στον τελικό του τουρνουά της Βαρκελώνης.

Η καταληκτική μάχη των δύο κορυφαίων αθλητών του εφετινού Barcelona Open Banc Sabadell, ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Κάρλος Αλκαράθ με 2-0 σετ επί του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον 19χρονο Ισπανό να πανηγυρίζει τον back to back τίτλο μπροστά στους συμπατριώτες του.

Η 70ή έκδοση της διοργάνωσης στην πρωτεύουσα της Καταλονίας είχε μεγάλο πρωταγωνιστή το νο1 του ταμπλό, ο οποίος έδειξε απέναντι σε έναν τοπ επιπέδου τενίστα, όπως είναι ο Τσιτσιπάς, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δικαίως κατέκτησε το τρόπαιο με 6-3, 6-4.

Ο Αλκαράθ με τη σημερινή του νίκη διατήρησε το απόλυτο στις αναμετρήσεις του με τον Έλληνα πρωταθλητή (4 στα 4). Η αρχή έγινε στον 3ο γύρο του US Open 2021 με το επικό 3-2, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο το 2022, η πρώτη στους «16» του Miami Open και η δεύτερη πέρυσι στους προημιτελικούς της ίδιας διοργάνωσης.

Στα 19 του χρόνια ο Αλκαράθ συνέχισε το αήττητο στη Βαρκελώνη, που ξεκίνησε το 2022 έχοντας 8 σερί νίκες. Μέτρησε μόλις μία απώλεια σε σετ στο δραματικό περσινό τελικό απέναντι στον Αυστραλό Άλεξ ντε Μινόρ, ενώ φέτος έφτασε μέχρι τον τελικό χωρίς να χάσει κανένα (8-0).

Παράλληλα παρέμεινε αήττητος για 15ο ματς σε ισπανικό έδαφος, ενώ ο σημερινός ήταν ο 6ος τελικός στην καριέρα του απέναντι σε παίκτη πρώτης 10άδας, με τον Ισπανό να έχει, πλέον, ρεκόρ 5-1. Η μοναδική του ήττα προήλθε από τον Γιάνικ Σίνερ στον τελικό του 2022 στο Ούμαγκ της Κροατίας.

Για τον Τσιτσιπά ήταν ο 16ος τελικός απέναντι σε αθλητή του Top 10, με τον Έλληνα τενίστα να έχει ρεκόρ 2-14, έχοντας κερδίσει τον Ντόμινικ Τιμ στον τελικό των ATP Finals του 2019 στο Λονδίνο και τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του Μόντε Κάρλο.

Επίσης για τον 24χρονο πρωταθλητή ήταν ο 10ος τελικός σε 500άρι τουρνουά, έχοντας το αρνητικό 0-10, αλλά και ο 26ος στην καριέρα του με ρεκόρ 9-17. Τελευταίος τίτλος για τον Τσιτσιπά ήταν τον περασμένο Ιούνιο στο γρασίδι της Μαγιόρκα, όπου είχε κερδίσει τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Από τότε μετρά 5 συνεχόμενους χαμένους τελικούς σε Σινσινάτι (Τσόριτς), Αστάνα (Τζόκοβιτς), Στοκχόλμη (Ρούνε), Μελβούρνη (Τζόκοβιτς) και Αλκαράθ (Βαρκελώνη).

Για τον Αλκαράθ ο 5ος τελικός σε 500άρι τουρνουά τον έφερε στο 3-2, έχοντας τρεις κατακτήσεις, όλες σε χωμάτινη επιφάνεια (Ρίο, Βαρκελώνη 2022, 2023), αλλά και ο 12ος στην καριέρα του (9-3).

Επέστρεψε στους τίτλους μετά από ένα μήνα και τη νίκη του στο Indian Wells, όπου είχε επικρατήσει του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 2-0. Εντός του 2023 μετρά 3 νίκες σε 4 τελικούς που συμμετείχε.

