ΕΟΠ: Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει 3 παιδιά κάθε ημέρα στην Ευρώπη!

Συγκλονιστικά είναι τα δεδομένα που παραθέτει ο παιδιά Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί κάθε χρόνο στην Ευρώπη τον πρόωρο θάνατο τουλάχιστον 1.200 παιδιών και εφήβων, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Όπως ακριβώς και για τους ενήλικους, η μόλυνση του αέρα είναι ο κυριότερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία των ανηλίκων και ακρωτηριάζει το προσδόκιμο ζωής τους, αποκαλύπτει η μελέτη αυτή που αφορά τριάντα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

«Η μόλυνση του αέρα προκαλεί πάνω από 1.200 πρόωρους θανάτους τον χρόνο (στην ηλικιακή κατηγορία) κάτω των 18 ετών στην Ευρώπη και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ασθένειας αργότερα στη ζωή» των ανηλίκων», τονίζει ο ΕΟΠ στην έκθεσή του.

«Παρά τις προόδους κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, το επίπεδο των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων παραμένει πάνω από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ειδικά στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην Ιταλία», συνεχίζει ο ΕΟΠ, μέρος του συστήματος της ΕΕ.

Αρκετές χώρες της Ευρώπης –συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Ουκρανίας– δεν μελετήθηκαν, κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως ο απολογισμός στην ήπειρο πιθανόν είναι ακόμη πιο βαρύς.

Σύμφωνα με άλλη έκθεση, που είχε δημοσιοποιηθεί από τον ΕΟΠ τον Νοέμβριο, τουλάχιστον 238.000 άνθρωποι –ανεξαρτήτως ηλικίας– πέθαναν πρόωρα το 2020 εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις χώρες μέλη του οργανισμού (ΕΕ, Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Τουρκία).

Η έκθεση που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα είναι η πρώτη του ΕΟΠ που επικεντρώνεται στους ανήλικους.

Αν και το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων που πλήττονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι «συγκριτικά μικρό» σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, το ότι πεθαίνουν ή ότι αρρωσταίνουν τόσο νωρίς σημαίνει «την απώλεια μελλοντικού δυναμικού και μεγάλο μέρος χρόνιων ασθενειών τόσο στην παιδική ηλικία όσο και αργότερα στη ζωή», υπογραμμίζει ο οργανισμός.

Ο ΕΟΠ συστήνει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα του αέρα γύρω από τα σχολεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις συγκοινωνίες.

Οι συνέπειες της ρύπανσης αρχίζουν πριν καν από τη γέννηση, καθώς η έκθεση της μητέρας σε αυτή «συνδέεται με το μικρό σωματικό βάρος κατά τη γέννηση και τους πρόωρους τοκετούς», επισημαίνεται στο κείμενο.

Μετά τη γέννηση, η περιβαλλοντική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο να παρουσιαστούν προβλήματα υγείας, όπως το άσθμα –που πλήττει το 9% των παιδιών και των εφήβων στην Ευρώπη–, η αναπνευστική ανεπάρκεια και διάφορες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, τονίζει ακόμη στην έκθεση ο ΕΟΠ.

