Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος σε ισραηλινή επιδρομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός, αυτήν τη φορά στην Ιεριχώ.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν Παλαιστίνιο στη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος, με τον στρατό να επισημαίνει ότι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον υπόπτων που προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύλληψη.

Σύμφωνα με τον στρατό, τα μέλη του που πραγματοποιούσαν επιχείρηση στην Ακαμπάτ Τζαμπρ, έναν καταυλισμό προσφύγων κοντά στην Ιεριχώ, συνέλαβαν ύποπτο και άνοιξαν πυρ εναντίον δύο ανθρώπων που προσπάθησαν να διαφύγουν από την περιοχή, χτυπώντας τουλάχιστον έναν από αυτούς.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης, δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν να προσπαθούν να διαφύγουν από το σημείο. Οι στρατιώτες απάντησαν με πραγματικά πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Ιεριχούς μετέδωσε ότι ένας άνδρας δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από τα πυρά των στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης ανάφερε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει παραδώσει το πτώμα του άνδρα στην οικογένειά του.

Στο μεταξύ, οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των Παλαιστίνιων κρατούμενων ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε 30 συλλήψεις στη Δυτική Όχθη στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής και σήμερα το πρωί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσική πρεσβεία: το “ύποπτο” δέμα και η προσαγωγή

Κορονοϊός: Ο Διονύσης Σαββόπουλος πήρε εξιτήριο

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ